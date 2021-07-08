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Розкішну яхту Медведчука сховали від санкцій в офшорі - розслідування

8 липня 2021, 11:41

Яхта Royal Romance стала власністю фірми Lanelia Holdings Ltd з Маршаллових островів.

Яхту Медведчука сховали від санкцій в офшорі
Віктор Медведчук / Reuters

У березні 2021 року, в період накладення санкцій на нардепа від Опозиційної платформи - За життя Віктора Медведчука і його сім'ю, змінився власник розкішної 5-палубної яхти, якою володіла сім'я народного депутата.

Як йдеться у розслідуванні Слідства.Інфо, схоже, що сім'я Медведчука і далі продовжує користуватися яхтою Royal Romance, яка донедавна була власністю компанії Fregata Marine Ltd (кінцевий бенефіціар - дружина Медведчука Оксана Марченко), зареєстрованої на Маршаллових островах.

31 березня Royal Romance стала власністю фірми Lanelia Holdings Ltd теж з Маршаллових островів, повідомляє equasis.org. Фірми, на відміну від Fregata Marine Ltd, в декларації Віктора Медведчука немає.

За даними ресурсу Marine Traffic, після переоформлення яхти вона подорожувала узбережжям Хорватії, де пришвартувалася 10 квітня. Наступного дня, 11 Квітня, дружина Медведчука Оксана Марченко опублікувала на своїй Instagram сторінці фото з геолокації "Хорватія". Це може свідчити, що сім'я Медведчука і далі користується яхтою, яка формально їй більше не належить.

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/ Скріншот / Simon Wolf / Marine Traffic.com

Зазначимо, що про яхту Медведчука вперше написав екс-нардеп Сергій Лещенко в 2015 році. Він зазначав, що кум Путіна заплатив за судно 200 млн доларів. Яхта, за інформацією екс-нардепа, має великий басейн, ліфт і номери на 14 гостей і 22 членів екіпажу.

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Санкції проти Віктора Медведчука

19 лютого РНБО наклав санкції на бізнес і майно Медведчука, зокрема, літаки, які бували в Росії. У квітні офіс генпрокурора і Служба безпеки повідомили, що на іншу яхту Віктора Медведчука Романс-1 накладено арешт, тому що вона заходила в порти тимчасово окупованого Росією Криму. Саме між цими двома подіями супер-яхта Royal Romance була переоформлена і зараз формально не має зв'язку з родиною Медведчука.

Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу-державна зрада і порушення законів і звичаїв війни

Раніше генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ) проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти народного депутата від опозиційної платформи - за життя Віктора Медведчука та його оточення.

Обмежувальні заходи розраховані на три роки, йдеться в указі Глави держави, опублікованому на сайті офісу президента.

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