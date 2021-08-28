Росія хоче зірвати зустріч Зеленського і Байдена: у ТКГ прокоментували обстріли в Авдіївці

Бойовики обстріляли Авдіївку / Фото facebook.com/pressjfo.news

У суботу, 28 серпня, бойовики активізували обстріли на Донбасі. Відомо, що російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки. Вони стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм. В результаті було поранено 9 українських військових. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Ситуацію вже прокоментували в ТКГ. Там заявили, що таким чином РФ намагається перешкодити зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом, яка запланована на кінець серпня у Вашингтоні.

Більше того, в ТКГ підкреслили, що в найближчі дні бойова активність може збільшитися, зазначено в Telegram-каналі української делегації для участі в ТКГ.

Тому громадян на Донбасі закликають бути готовими до посилення обстрілів і екстрено йти в укриття.

"Хочемо попередити громадян України, що на тлі і під час візиту президента В. Зеленського в США, бойова активність з боку противника може бути збільшена додатково, і до цього потрібно бути ситуативно і морально готовими", - зазначено в заяві ТКГ.

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Нагадаємо, у травні російсько-окупаційні війська обстріляли Мар'їнську центральну районну лікарню у Донецькій області. У медичному закладі проходили лікування 45 осіб, хворих на туберкульоз - 19 та пневмонію.

Також через обстріли Укрзалізниця обмежила рух потягів. Рух потягів у Донецькій області поблизу станції Авдіївка тимчасово обмежено через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території.

Зокрема, поїзди № 136 Київ - Авдіївка та № 826 Дніпро - Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до Покровська. Пасажирів з Покровська в Авдіївку і назад будуть доставляти на автобусах. Рух приміських поїздів до 30 серпня обмежено до станції Очеретине.