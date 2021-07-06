Росія напала на Україну через дії Німеччини та Франції - Данілов

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони, не було б війни з Росією, якби Україна отримала ПДЧ ще у 2008 році.
Головними винуватцями в нападі Росії на Україну та Грузію є Німеччина і Франція, які заблокували у 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті надання нашій країні Плану дій на вступ до Альянсу, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.
"Наші міжнародні партнери дорікають нам, що у нас не долається корупція. В інших країнах теж є корупція. Французи, наприклад, у 2008 році займалися переговорами між Грузією і Росією, і як результат грузини втратили частину території, а французи отримали замовлення на "Містралі" від Росії. Не знаю, чи отримали вони щось за частину Донецької та Луганської областей і Крим, але моральна відповідальність є", - сказав Данілов в інтерв'ю Forbes.
За його словами, не було б війни з Росією, якби Україна отримала ПДЧ ще у 2008 році.
"Я не дипломат, і мені ніхто не забороняє називати речі своїми іменами. Росія напала на Грузію та Україну після того, як ці країни (Німеччина і Франція) у 2008 році в Бухаресті заблокували нам План дій щодо членства в НАТО. Коли в Києві зустрічаємося в закритому режимі з німецькими і французькими представниками, я їм про це говорю. Останнім часом Німеччина змінила свій тон. Україна зараз повертає свою суб'єктність, з нами починають спілкуватися, нас починають сприймати окремо від Росії", – особливо зазначив Данілов.
Інтеграція України до НАТО
- 7 червня в Північноатлантичному альянсі сказали, що Україні та Грузії не нададуть ПДЧ до НАТО на саміті в Брюсселі. На цей момент серед країн-учасниць Альянсу немає консенсусу з цього питання.
- 14 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден повинен чітко відповісти на запитання, чи бачать на Заході Україну в НАТО, і коли Київ отримає ПДЧ.
- Після саміту Північноатлантичного альянсу, який пройшов 14 червня, в НАТО сказали, що Україна інтегрується до блоку безпеки заходу на підставі ПДЧ. Однак коли конкретно Києву нададуть такий план, в організації не уточнили.
- Президент США Джо Байден сказав, що Україна на цей момент не готова до вступу в НАТО. Головним каменем спотикання американський президент назвав корупцію.