Росія напала на Україну через дії Німеччини та Франції - Данілов

Олексій Данілов заявив, що Росія напала на Україну через дії Німеччини та Франції / УНІАН

Головними винуватцями в нападі Росії на Україну та Грузію є Німеччина і Франція, які заблокували у 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті надання нашій країні Плану дій на вступ до Альянсу, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Наші міжнародні партнери дорікають нам, що у нас не долається корупція. В інших країнах теж є корупція. Французи, наприклад, у 2008 році займалися переговорами між Грузією і Росією, і як результат грузини втратили частину території, а французи отримали замовлення на "Містралі" від Росії. Не знаю, чи отримали вони щось за частину Донецької та Луганської областей і Крим, але моральна відповідальність є", - сказав Данілов в інтерв'ю Forbes.

За його словами, не було б війни з Росією, якби Україна отримала ПДЧ ще у 2008 році.

"Я не дипломат, і мені ніхто не забороняє називати речі своїми іменами. Росія напала на Грузію та Україну після того, як ці країни (Німеччина і Франція) у 2008 році в Бухаресті заблокували нам План дій щодо членства в НАТО. Коли в Києві зустрічаємося в закритому режимі з німецькими і французькими представниками, я їм про це говорю. Останнім часом Німеччина змінила свій тон. Україна зараз повертає свою суб'єктність, з нами починають спілкуватися, нас починають сприймати окремо від Росії", – особливо зазначив Данілов.

Інтеграція України до НАТО