Росія перекриває Керченську протоку на пів року

РФ перекриває Керченську протоку / УНІАН

Російська Федерація оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військовий кораблів і судів інших країн під приводом військових навчань.

Як повідомляють у МЗС України, українські дипломати на дане рішення РФ готують ноту протесту.

Обмеження діятиме з 24 квітня по 31 жовтня цього року.

Таким чином, протягом зазначеного часу через Керченську протоку заборонено проходити всім військовим кораблям і державним суднам, крім російських.

Як повідомляють у Міністерстві закордонних справ України це "чергова спроба в порушенні норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави".

Крім того, це є порушенням Конвенції ООН з морського права.

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МЗС назвало це доказом того, що Росія не збирається припиняти агресію проти України з використанням військових і гібридних методів.

Дипломати зажадали від РФ негайно скасувати рішення про перекриття протоки і закликали міжнародних партнерів посилити політичний і дипломатичний тиск на Кремль з цією метою.

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