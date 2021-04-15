Росія перекриває Керченську протоку на пів року

Росія закрила Керченську протоку для військових і державних кораблів на півроку.
Російська Федерація оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військовий кораблів і судів інших країн під приводом військових навчань.
Як повідомляють у МЗС України, українські дипломати на дане рішення РФ готують ноту протесту.
Обмеження діятиме з 24 квітня по 31 жовтня цього року.
Таким чином, протягом зазначеного часу через Керченську протоку заборонено проходити всім військовим кораблям і державним суднам, крім російських.
Як повідомляють у Міністерстві закордонних справ України це "чергова спроба в порушенні норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави".
Крім того, це є порушенням Конвенції ООН з морського права.
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МЗС назвало це доказом того, що Росія не збирається припиняти агресію проти України з використанням військових і гібридних методів.
Дипломати зажадали від РФ негайно скасувати рішення про перекриття протоки і закликали міжнародних партнерів посилити політичний і дипломатичний тиск на Кремль з цією метою.
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Військові кораблі США в Чорному морі - про що раніше повідомляв Главред:
- У Вашингтоні у зв'язку зі стягуванням Росією військ до кордонів України прийняли рішення про розміщенні військових кораблів США в Чорному морі. Передбачалося, що кораблі будуть перебувати в Чорноморській акваторії з 4-5 квітня по 14-15 травня. До цього Штати отримали відповідний дозвіл від Туреччини, яка контролює протоки Босфор і Дарданелли.
- У Міноборони США заявляли, що відправка кораблів американських військово-морських сил повинна продемонструвати контроль Вашингтона над ситуацією. Також в Америці обіцяли запустити розвідувальні літаки над Чорним морем з метою контролю переміщення військ РФ в окупованому Криму.