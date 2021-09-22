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"Росія попрацювала": у МЗС висловилися про ухилення ООН від питання Криму

22 вересня 2021, 21:57

Кулеба зазначив, що мова йде про фундаментальне зобов'язання ООН захищати суверенітет і територіальну цілісність держав.

МЗС України
МЗС України / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що організація об'єднаних Націй повинна захищати суверенітет і територіальну цілісність країн, і Україна вважатиме неприйнятним, якщо ООН самоусунеться від питання щодо Криму і Донбасу.

За його словами, в цьому напрямку попрацювала Росія.

"Ми будемо вважати неприйнятною ситуацію, якщо ООН самоусунеться від вирішення питання Криму і Донбасу в інтересах країни, яка порушила український суверенітет, тобто Російська Федерація", - сказав він.

Кулеба зазначив, що мова йде про фундаментальне зобов'язання ООН захищати суверенітет і територіальну цілісність держав.

За його словами, є підстави вважати, що в цьому напрямку з організацією попрацювала Росія.

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"Вони (РФ - ред.) хотіли взагалі зірвати саміт Кримської платформи, це завдання було провалене", - додав дипломат.

Міністр нагадав, що представників від ООН на саміті Кримської платформи не було і не зрозуміло чому організація її проігнорувала.

"Я хочу як міністр почути чітку відповідь, нехай спростують мою позицію, але я хочу почути від ООН: чому вона не взяла участь у будь-якій формі в Кримській платформі. Поки я її не почув", - резюмував глава МЗС.

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Як раніше повідомляв Главред, російська делегація в ООН намагалася зірвати обговорення ситуації в окупованому Криму та на Донбасі під час сесії. Про це на брифінгу розповів прессекретар президента України Сергій Нікіфоров.

Як відомо, президент Володимир Зеленський 21 вересня взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН, а також зустрінеться з лідерами інших держав і представниками міжнародних організацій, зокрема з генсеками ООН і НАТО.

viber
ООН МЗС України Дмитро Кулеба
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