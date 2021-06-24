Росія пригрозила відкрити вогонь на ураження по британцям у Чорному морі

Есмінець Defender / Reuters

Росія заявила, що викличе посла Великобританії в Міністерство закордонних справ у зв'язку нещодавнім інцидентом з есмінцем HMS Defender в Чорному морі. Крім того, росіяни пригрозили британцям вогнем на ураження.

Як пише Guardian, представник російського міністерства закордонних справ заявив, що посол Великобританії Дебора Броннерт отримає "суворий демарш" у четвер після того, як HMS Defender пропливе у водах біля Кримського півострова.

"Ми можемо апелювати до здорового глузду і вимагати поваги міжнародного права", - сказав Сергій Рябков, заступник Міністра закордонних справ Росії.

"Але якщо це не допоможе, ми можемо скинути бомби не тільки на шляху корабля, але і на саму ціль, якщо колеги цього не зрозуміють", - додав він.

читайте такожРосія пішла ва-банк: чому Кремль вдався до провокацій у Чорному морі"Безпека нашої країни є найвищим пріоритетом. Іронія ситуації, коли есмінець на ім'я Defender перетинає наші кордони, жодним чином не повинна сприяти поверхневому відношенню до нього. Відбулася дуже серйозна подія. Ми засуджуємо дії британської сторони", - заявив Рябков.

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Кремль у четвер звинуватив британський військовий корабель у неприйнятній "провокації" проти Росії і заявив, що Москва буде жорстко реагувати на будь-які подібні дії в майбутньому. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія стурбована діями британського військового корабля і сподівається, що такі "провокації" не будуть відбуватися систематично.

Міністр з охорони навколишнього середовища Великобританії Джордж Юстіс відповів, що російські кораблі не зробили попереджувальних пострілів по HMS Defender. Замість цього поблизу проводилися "артилерійські навчання", що "не рідкість для росіян" в цьому районі, сказав він.

читайте такожНовий вид "бомб": на обстріл есмінця в Чорному морі відреагували Лондон і КиївБританські військові кораблі знову будуть готові пройти через води навколо Криму, сказав Юстіс Sky News, додавши: "Ми ніколи не визнавали анексію Криму, це були українські територіальні води".

Він додав: "згідно з міжнародним правом, можна обрати найближчий і найбільш швидкий маршрут з однієї точки в іншу. HMS Defender проходив через українські води, я думаю, на шляху до Грузії, і це був логічний маршрут для нього.

"Напад" росіян на Defender в Чорному морі