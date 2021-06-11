Росія звикла "торгувати головами": Арестович розповів про обман РФ при обміні полоненими

Росія відмовилася віддавати Україні чотирьох тяжкохворих полонених / Фото : comments.ua

Російська сторона у Тристоронній контактній групі подає фейкових осіб до списку на обмін полоненими. З 90 осіб, які були в списку, лише 16 осіб змогла встановити Служба безпеки України.

Як розповів радник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович в ефірі ток-шоу Право на владу, інші люди зі списку виявилися фейковими.

"Наші підтверджені всі, у них 16 підтверджені. Це довга історія, чому не йде обмін? Тому що нас (Україну, - ред.) направляють на прямі переговори з "ЛНР" і "ДНР"", - сказав Арестович.

Крім того Арестович розповів, що Росія відмовилася віддавати Україні чотирьох тяжкохворих полонених. З ініціативою обміну на минулому засіданні ТКГ виступив голова делегації України Леонід Кравчук.

"Кравчук виступив вчора з ініціативою: давайте обміняємо чотирьох тяжкохворих людей, вони там в реанімації. Відмовлено", - сказав Арестович і додав, що Росія звикла "торгувати головами", цьому їх навчив східний досвід-Сирія та Чечня.

Як повідомляв Главред, українські полонені, які були звільнені в кінці грудня 2019 розповіли про моторошні тортури, які їм влаштовували бойовики ОРДЛО. Свідчення полонених підтвердили стійку тенденцію довільних затримань, які часто виглядали як насильницькі зникнення.

Кілька людей повідомили, що їх піддали побиттю і ударам електричним струмом або погрожували насильством після того, як їх позбавили можливості рухатися.

Один з колишніх ув'язнених розповів про те, що після затримання однієї людини нападники посадили його в мікроавтобус і підключали електричні дроти до ніг, шиї, вух і статевих органів, потім катували його електричним струмом, вимагаючи зізнатися у співпраці з СБУ. Під час цих тортур він втратив свідомість.