Росія розширює торгівлю в Україні: відкриються десятки супермаркетів країни-агресора

Мережа Mere належить російському дискаунтеру Світлофор / Володимир Миколаївський, Google Maps

Мережа супермаркетів Mere оголосила про відкриття 40 магазинів в Україні до кінця поточного року. Зокрема, вже зараз мова йде про появу декількох маркетів у Білій Церкві, Чернівцях та Дніпропетровській області. Бізнес-проект належить російській торгівельній мережі Світлофор.

Як повідомляє Retailers, минулого року магазин Mere вже працював у Миколаєві, але пізніше був закритий через проблеми з товарами. Тепер до кінця цього року торгову точку знову планують запустити.

За словами директора з розвитку Mere в Україні Артема Хоменка, з 21 червня мають з'явитися ще декілька нових супермаркетів мережі – у Білій Церкві, Чернівцях та Дніпропетровській області (одразу чотири магазини).

Магазин Mere в минулому році був закритий у Миколаєві через проблеми з товарами / Володимир Миколаївський, Google Maps

За інформацією AllRetail, над питанням розвитку торгівельної мережі в Україні працює ТОВ Альянстрейдсервіс. Кінцевий бенефіціар компанії - ТОВ НСКТТрейд, яке зареєстроване у Мінську.

Власник компанії - Сергій Шнайдер, засновник російської мережі Світлофор. За кордоном компанія працює під брендом Mere.

Примітно, що такі магазини вже відкриваються в країнах Балтії, а також у Польщі та Сербії. У Німеччині чотири таких супермаркети. Наразі маркети повинні відкритися у Іспанії, Франції, Греції та Великобританії.

Нагадаємо, в лютому президент України Володимир Зеленський своїм указом запустив рішення РНБО щодо впровадження санкцій проти низки російських компаній. Під обмеження потрапила торгівельна діяльність найбільшої мережі спортивних товарів Спортмастер. Однак магазини продовжили роботу в країні.