Росія вчинила нахабну провокацію проти українських катерів

У ВМС зазначають, що українські моряки q надалі забезпечуватимуть безпеку України з морського напрямку, в тому числі в Азовському морі.
Сьогодні вночі, в Азовському морі катери ФСБ РФ здійснили провокацію щодо катерної групи ВМС ЗС України. Останні перебували на бойовому чергуванні, пише пресcлужба ВМС ЗСУ.
Російська сторона спробувала перешкодити "законним діям" українських катерів.
"Незважаючи на провокації і цілеспрямовані дії росіян, щодо обмеження вільного судноплавства, катерна тактична група ВМС України продовжила виконувати поставлені завдання", - йдеться в повідомленні.
У ВМС зазначають, що українські моряки q надалі забезпечуватимуть безпеку України з морського напрямку, в тому числі в Азовському морі, керуючись при цьому виключно нормами міжнародного морського права.
Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
Автор: Катерина Трохимчук