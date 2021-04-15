Росія вчинила нахабну провокацію проти українських катерів

Росія здійснила провокації проти українських катерів

Сьогодні вночі, в Азовському морі катери ФСБ РФ здійснили провокацію щодо катерної групи ВМС ЗС України. Останні перебували на бойовому чергуванні, пише пресcлужба ВМС ЗСУ.

Російська сторона спробувала перешкодити "законним діям" українських катерів.

"Незважаючи на провокації і цілеспрямовані дії росіян, щодо обмеження вільного судноплавства, катерна тактична група ВМС України продовжила виконувати поставлені завдання", - йдеться в повідомленні.

У ВМС зазначають, що українські моряки q надалі забезпечуватимуть безпеку України з морського напрямку, в тому числі в Азовському морі, керуючись при цьому виключно нормами міжнародного морського права.

Загострення на кордоні України і РФ: