Росія стрімко нарощує свої війська в ОРДЛО - розвідка

Російські війська на Донбасі / @vysotskiy.ap

За останній тиждень Росія перекинула на окуповані частини Донбасу 2000 тонн пального і 250 російських кадрових військових.

"Росія продовжує використовувати контрольовані Україною ділянки кордону для переміщення на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях особового складу, зброї, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів і майна військового призначення. Минулого тижня до з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів прибуло близько 250 російських військовослужбовців (переважно вихідців з далекосхідних регіонів Росії), завезено понад 2000 тонн пального", - повідомляє прессекретар Міноборони Марія Сальник з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

Повідомляється, що командування ЗС РФ підвищує контроль зберігання військового майна в частинах і підрозділах російських окупаційних військ і попереджає, що всі посадові особи, винні в нестачах завезеного з Росії майна, будуть негайно відсторонені від посад і притягнуті до суворої відповідальності.

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У розвідці повідомили, що з середини квітня будуть проводитися раптові перевірки наявності паливно-мастильних матеріалів в окупаційних військах.

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