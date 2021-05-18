Росія стягнула до кордонів України 80 тисяч військових - Генштаб

Начальник Генштабу ЗСУ розповів про ситуацію на кордоні України.
Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч військових біля різних ділянок кордону з Україною, незважаючи на заяви про відведення військ.
Як заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, за оцінками ЗСУ, така кількість військових вистачить Росії для наступу на Україну.
"Незважаючи на заяву міністра оборони РФ про повернення військ в місця постійної дислокації, Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу і значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною", - заявив Хомчак, передає пресслужба Міністерства оборони України.
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За словами Хомчака, в Азово-Чорноморському регіоні продовжують перебувати кораблі і катери, перекинуті на посилення російського угруповання з Північного флоту і Каспійської флотилії.
"За нашими оцінками, згадане дозволяє Росії швидко наростити наступальні здібності угруповань своїх збройних сил для здійснення наступальних дій проти України", - підкреслив він.
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Російські війська біля кордонів України - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів в місця їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.
- Президент України Володимир Зеленський 27 квітня побував на передових позиціях української армії на адмінкордоні з окупованим Кримом. Він заявив, що відведення російських військ не означає, що Росія не зможе в будь-який момент їх знову повернути до кордону з Україною.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс підтримує відведення російських військ від кордону з Україною і вважає, що це призведе до деескалації ситуації.