Росія стягнула до кордонів України 80 тисяч військових - Генштаб

Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак про ситуацію на кордоні / npr.org

Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч військових біля різних ділянок кордону з Україною, незважаючи на заяви про відведення військ.

Як заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, за оцінками ЗСУ, така кількість військових вистачить Росії для наступу на Україну.

"Незважаючи на заяву міністра оборони РФ про повернення військ в місця постійної дислокації, Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу і значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною", - заявив Хомчак, передає пресслужба Міністерства оборони України.

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За словами Хомчака, в Азово-Чорноморському регіоні продовжують перебувати кораблі і катери, перекинуті на посилення російського угруповання з Північного флоту і Каспійської флотилії.

"За нашими оцінками, згадане дозволяє Росії швидко наростити наступальні здібності угруповань своїх збройних сил для здійснення наступальних дій проти України", - підкреслив він.

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