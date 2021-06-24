"Росія Україні - ворог": Київ вирішив позбутися пам'ятника на честь "дружби" з Москвою

Київ вирішив позбутися пам'ятника на честь "дружби" з Москвою / Wikimapia

Київрада має намір демонтувати пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви.

Пам'ятник встановлений на столичних Теремках (у сквері на вулиці Маршала Якубовського), уточнив виданню BIG KYIV депутат фракції Європейська солідарність Олег Левченко. Він запевнив, що комісія Київради з питань власності вже підтримала відповідний проект рішення.

"На восьмому році війни, яку грубо і цинічно розв'язала Росія на сході нашої держави, після анексії Криму, акценти потрібно розставляти особливо чітко і зрозуміло. Ніякої дружби з Росією немає, адже Україні – вона ворог. І рішення комісії з питань власності ще раз підкреслює нашу стійку позицію в цій темі", - вважає депутат.

Раніше Львівському стадіону запропонували присвоїти ім'я Бандери. Львівська облрада виступила за перейменування стадіону Арена Львів.

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Нагадаємо, В'ятрович назвав провокацією повернення Києву Московського проспекту. Остаточний вердикт у питанні перейменування Московського проспекту повинен винести Верховний суд, вважає нардеп.