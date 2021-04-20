Росія запровадила обмеження на польоти над Кримом і Чорним морем / Reuters

Росія запровадила з 20 до 24 квітня включно тимчасові обмеження на польоти над частиною Криму і Чорним морем, випливає з міжнародного повідомлення для пілотів (NOTAM).

"Район оголошено тимчасово небезпечним для польотів повітряних суден", - йдеться у документі, повідомляє російський Інтерфакс.

Згідно з координатами, в зону обмеження польотів до висоти 19 тис. метрів входить повітряний простір над південною частиною окупованого Криму (від Севастополя до Феодосії), прилеглими до Південного берега Криму територіальними водами, а також над частиною міжнародних вод Чорного моря".

Відзначимо, раніше Росія оголосила про закриття з 24 квітня до 31 жовтня кількох акваторій у напрямку Керченської протоки через проведення навчань.

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