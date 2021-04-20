Росія запровадила обмеження на польоти над Кримом і Чорним морем

У зону обмеження польотів до висоти 19 тис. метрів входить повітряний простір над південною частиною окупованого Криму.
Росія запровадила з 20 до 24 квітня включно тимчасові обмеження на польоти над частиною Криму і Чорним морем, випливає з міжнародного повідомлення для пілотів (NOTAM).
"Район оголошено тимчасово небезпечним для польотів повітряних суден", - йдеться у документі, повідомляє російський Інтерфакс.
Згідно з координатами, в зону обмеження польотів до висоти 19 тис. метрів входить повітряний простір над південною частиною окупованого Криму (від Севастополя до Феодосії), прилеглими до Південного берега Криму територіальними водами, а також над частиною міжнародних вод Чорного моря".
Відзначимо, раніше Росія оголосила про закриття з 24 квітня до 31 жовтня кількох акваторій у напрямку Керченської протоки через проведення навчань.
Російські війська біля кордонів України – про що йшлося раніше:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Влада Росії розмістила на території окупованого Криму новий військовий табір, повідомило німецьке видання Spiegel. Російська військова база розташована орієнтовно на відстані 30 кілометрів від міста Марфівка біля узбережжя Чорного моря.
- Концентрація військ Росії на українському кордоні навіть більша, ніж у 2014 році, заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.
- Вашингтон назвав неспровокованою ескалацією рішення Москви закрити частину акваторії Чорного моря. Як заявив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс, це є кампанією з підриву та дестабілізації України.
Автор: Адріана Бубновська