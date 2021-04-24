Росія до осені закрила три райони Чорного моря

Росія закрила три райони Чорного моря / Міноборони РФ

З сьогоднішнього вечора Росія закриває для іноземних військових кораблів і державних суден доступ до трьох районів Чорного моря.

Як повідомили в Міноборони Росії, обмеження діятимуть з 21:00 24 квітня по 21: 00 31 жовтня. На цей час будуть закриті ділянка акваторії вздовж узбережжя між Севастополем і Гурзуфом, район біля берегів Керченського півострова на траверзі Опукського природного заповідника і невелика ділянка біля західного краю Криму.

Як зазначили в Міноборони, всі ці зони розташовані в межах територіальних вод Росії, а їх закриття не заважатиме судноплавству через Керченську протоку.

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