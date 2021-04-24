Росія до осені закрила три райони Чорного моря

Обмеження діятимуть аж до 31 жовтня, уточнили в Міністерстві оборони Росії.
З сьогоднішнього вечора Росія закриває для іноземних військових кораблів і державних суден доступ до трьох районів Чорного моря.
Як повідомили в Міноборони Росії, обмеження діятимуть з 21:00 24 квітня по 21: 00 31 жовтня. На цей час будуть закриті ділянка акваторії вздовж узбережжя між Севастополем і Гурзуфом, район біля берегів Керченського півострова на траверзі Опукського природного заповідника і невелика ділянка біля західного краю Криму.
Як зазначили в Міноборони, всі ці зони розташовані в межах територіальних вод Росії, а їх закриття не заважатиме судноплавству через Керченську протоку.
Ситуація у Чорному морі - про що йшлося раніше:
- Вашингтон назвав неспровокованою ескалацією рішення Москви закрити частину акваторії Чорного моря. Як заявив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс, це є кампанією з підриву і дестабілізації України.
- У посольстві США серйозно стурбовані планами Росії блокувати іноземні військові та державні судна в частинах Чорного моря.
- Влада Росії розмістила на території окупованого Криму новий військовий табір, повідомило німецьке видання Spiegel. Російська військова база розташована орієнтовно на відстані 30 кілометрів від міста Марфівка біля узбережжя Чорного моря.
- Росія перекинула до анексованого Криму зі Ставропольського краю загін кораблів Каспійської флотилії РФ. Їх перекинули нібито для навчань над акваторією Чорного моря за участю винищувачів Су-27СМ, Су-30СМ і бомбардувальників Су-24М, Су-34.
Автор: Адріана Бубновська