Росіяни змінили правила в'їзду в захоплений Крим

Росіяни поміняли правила в'їзду в захоплений Крим / ДПСУ

Призначені росіянами в захопленому півострові Крим чиновники змінили правила для в'їзду, які були введені з-за пандемії коронавіруса. Про це повідомляє портал Крим.Реалія.

З 17 квітня 2021 року всіх "іноземних громадян та осіб без громадянства" повинні будуть протягом трьох календарних днів з дня приїзду пройти лабораторне дослідження на COVID-19 методом ПЛР і розмістити інформацію про це на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг.

Крім того, прибулим необхідно буде в обов'язковому порядку заповнювати електронну анкету, яка була опублікована на вищезгаданому порталі.

Відповідний порядок був прописаний у змінах, які були внесені керівником окупаційної адміністрації Криму Сергієм Аксьоновим в "указ про введення режиму підвищеної готовності".

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