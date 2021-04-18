Росіяни змінили правила в'їзду в захоплений Крим

Окупаційна влада півострова змінила правила для в'їзду, які були введені ще в минулому році відразу після початку коронавірусної пандемії.
Призначені росіянами в захопленому півострові Крим чиновники змінили правила для в'їзду, які були введені з-за пандемії коронавіруса. Про це повідомляє портал Крим.Реалія.
З 17 квітня 2021 року всіх "іноземних громадян та осіб без громадянства" повинні будуть протягом трьох календарних днів з дня приїзду пройти лабораторне дослідження на COVID-19 методом ПЛР і розмістити інформацію про це на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг.
Крім того, прибулим необхідно буде в обов'язковому порядку заповнювати електронну анкету, яка була опублікована на вищезгаданому порталі.
Відповідний порядок був прописаний у змінах, які були внесені керівником окупаційної адміністрації Криму Сергієм Аксьоновим в "указ про введення режиму підвищеної готовності".
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Водна блокада Криму - про що повідомлялося раніше:
- 15 березня самопроголошена "влада" анексованого Криму звинуватили Україну у водній блокаді півострова і мають намір в судовому порядку стягнути з Києва від 10 до 20 трильйонів рублів. Це приблизно 136-270 мільярдів доларів США.
- 25 березня глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна зможе розглядати питання постачання води в анексований Росією Крим тільки в разі виникнення там гуманітарної катастрофи.
- 27 березня так званий глава комітету кримського парламенту з народної дипломатії і міжнаціональних відносин Юрій Гемпель, коментуючи заяву Кравчука, заявив, що Крим за допомогою федерального центру гідно вирішить проблему з водопостачанням.
- 28 березня так званий глава кримського парламенту Володимир Константинов заявив, що позов щодо водної блокади Криму буде пред'явлений трьом громадянам України, які виступили її організаторами: Андрію Сенченку, Рефату Чубарову, Мустафі Джемілєву.