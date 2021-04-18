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Росіяни зробили в Криму величезний військовий табір - Spiegel

18 квітня 2021, 14:51

За даними журналістів, на супутникових знімках зафіксовано величезний російський військовий табір на сході Кримського півострова - біля міста Марфівка.

Армія
Росіяни зробили в Криму величезний військовий табір / REUTERS

Влада Росії розмістили на території окупованого Криму новий військовий табір. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel. Російська військова база розташована приблизно в 30 кілометрів від міста Марфівка біля узбережжя Чорного моря. Ще 15 березня в цьому районі супутники нічого не фіксували, а вже 2 квітня супутник зафіксував там транспортні засоби і надбудови.

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А супутниковий знімок від 13 квітня показує, що в тому районі, крім споруд в огороджених зонах, знаходиться ще щонайменше тисяча військових машин. Також на знімку видно, що крім головного табору, на захід від нього побудований трохи менший табір.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • Колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес заявив, що Росія може вторгнутися в Херсонську область і захопити там дамбу. Причиною тому є дефіцит водних ресурсів у захопленій АР Крим.
  • Пізніше командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв заявив, що на даний момент немає загрози військового вторгнення Росії з окупованого Криму.
  • Керівник окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов, Міністерство оборони РФ планує побудувати тимчасовий трубопровід для забезпечення окупованого росіянами Криму прісною водою.
  • До слова, вода з материкової частини України забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра, ця вода використовувалася для поливу сільгоспугідь. Після анексії Криму Росією подача води по каналу була припинена.

анексія Криму військова агресія РФ новини України
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