Росіяни зробили в Криму величезний військовий табір - Spiegel

Росіяни зробили в Криму величезний військовий табір / REUTERS

Влада Росії розмістили на території окупованого Криму новий військовий табір. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel. Російська військова база розташована приблизно в 30 кілометрів від міста Марфівка біля узбережжя Чорного моря. Ще 15 березня в цьому районі супутники нічого не фіксували, а вже 2 квітня супутник зафіксував там транспортні засоби і надбудови.

А супутниковий знімок від 13 квітня показує, що в тому районі, крім споруд в огороджених зонах, знаходиться ще щонайменше тисяча військових машин. Також на знімку видно, що крім головного табору, на захід від нього побудований трохи менший табір.

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