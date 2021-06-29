Росіянин, який облив викладачку фекаліями, пішов до поліції

На препода вилили відро фекалій за хабар

На Буковині у місті Новоселиці, чоловік вилив відро з фекаліями на викладачку медколеджу, яку звинуватив у вимаганні хабара, пише Суспільне.

Син буковинця написав заяву в поліцію, де зазначив, що викладачка хотіла отримати від нього 300 євро за успішну здачу заліку.

Зараз цей документ розглядають і визначають, чи є підстави для відкриття справи.

У свою чергу, викладачка стверджує, звинувачення безпідставні, тому що вона ніколи не вимагала хабарів.

Батько хлопчика заявляє, що має докази вимагання хабара і вже передав їх поліцейським.

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Скандальний інцидент трапився 25 червня на Буковині біля Новоселицького Будинку культури, де відбувались урочистості.

Правоохоронці порушили проти буковинця справу за статтею про хуліганство. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 4 років в'язниці.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що фігурант справи Дмитро Іванович Корній 1976 року народження родом із міста Воркути, котре знаходиться в Росії.

45-річний чоловік вже відбував покарання за крадіжку. У минулому у нього вже був схожий інцидент, тільки тоді він вилив на голову жінці, яка перебувала на робочому місці в міській раді, склянку гарячої кави. У 2017 році Корній теж мав залучення за статтею про дрібне хуліганство.

Нагадаємо, в Донецькій області жінка вирішила погодувати вуличних котів, проте нарвалася на протест сусідки, яка сиділа на лавочці, яка суворо заборонила їй це робити біля будинку. Через певний час біля дверей годуючої кішок дами були виявлені котячі фекалії, які підклала ця ж сусідка. Камери відеоспостереження зафіксували акт помсти у вигляді "закладання бомби".