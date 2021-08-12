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Російська мережа супермаркетів Mere відкрила магазини в Україні

12 серпня 2021, 09:48

Найближчим часом нові супермаркети Mere збираються відкрити в Дніпропетровській та Київській областях. Всього в планах - 40 магазинів до кінця року.

Мережа Mere
Мережа Mere повернулася на український ринок / Володимир Миколаївський, Google Maps

Руська мережа супермаркетів Mere відкрила свій перший магазин в Україні. Мережа вже запустилася в Нікополі та Павлограді Дніпропетровської області.

В цілому, компанія має намір запустити 40 супермаркетів в Україні до кінця року, повідомив LIGA.net колишній директор з розвитку Mere в Україні Артем Хоменко.

За його словами, він вже не має відношення до компанії, але знайомий з планами рітейлера. Найближчим часом нові супермаркети Mere збираються відкрити в Дніпропетровській та Київській областях.

Хоменко додав, що при запуску супермаркетів в Україні мережа не зустрічала перешкод з боку українськоъ влади.

За даними Retailers.ua, компанія Mere планує запуститися в Білій Церкві, Чернівцях та Миколаєві.

Як повідомляв Главред, 18 червня секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що супермаркетів Mere в Україні не буде.

Довідка. Mere - проект власників російської мережі Світлофор, яка належить бізнесменам з Красноярська — Сергію і Андрію Шнайдерам. Мережа позиціонує себе як "жорсткий дискаунтер" і пропонує більш низькі ціни в порівнянні з конкурентами. Чотири магазини мережі працюють у Німеччині. Також Mere працює в Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Сербії. До 2020 року працювала в Миколаєві.

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