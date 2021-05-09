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Російські кораблі напаскудили під час морських навчань США та України

9 травня 2021, 12:22
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Кораблі країни-агресора оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, і штучно намагалися звузити зону маневру.

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Російські кораблі напаскудили під час морських навчань США та України / dpsu.gov.ua

8 травня на відстані понад 100 морських миль від Одеси у водах України флагман морської охорони "Григорій Куроп'ятников" зустрів корабель берегової охорони США "Hamilton". Тим часом російські кораблі небезпечно маневрували поруч і навмисне створювали перешкоди.

"Американські партнери прибули до України з дружнім візитом, в межах якого пройдуть спільні маневри в морі, тренінги з обміну досвідом в оглядових і штурмових операціях, і ділова зустріч представників оборонців морських кордонів і забезпечення безпеки судноплавства двох держав", - повідомили у Держприкордонслужбі України.

У пресслужбі зазначили, що кораблі прикордонних відомств США та України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі.

Водночас дії партнерів пильно відстежували і супроводжували своєю присутністю кораблі Росії.

"Кораблі країни-агресора то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського та американського кораблів. Не відповідали на виклики по зв'язку каналами міжнародної морської безпеки", - зазначили прикордонними.

Зухвале порушення росіянами норм міжнародного морського права українські прикордонники ретельно зафіксували і задокументували.

Станом на 9 травня "Григорій Куроп'ятников" і Hamilton залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання. Візит корабля берегової охорони США в порт Одеси запланований на 10 травня.

Ситуація в Чорному морі - про що йшлося раніше:

  • Вашингтон назвав неспровокованою ескалацією рішення Москви закрити частину акваторії Чорного моря. Як заявив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс, це є кампанією з підриву і дестабілізації України.
  • У посольстві США серйозно стурбовані планами Росії блокувати іноземні військові та державні судна в частинах Чорного моря.
  • Влада Росії розмістила на території окупованого Криму новий військовий табір, повідомило німецьке видання Spiegel. Російська військова база розташована на відстані 30 кілометрів від міста Марфівка біля узбережжя Чорного моря.
  • Росія перекинула до анексованого Криму зі Ставропольського краю загін кораблів Каспійської флотилії РФ. Їх перекинули нібито для навчань над акваторією Чорного моря за участю винищувачів Су-27СМ, Су-30СМ і бомбардувальників Су-24М, Су-34.

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