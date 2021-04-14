Російські солдати влаштували велику пожежу в таборі поблизу кордону України

Російські солдати влаштували велику пожежу в таборі / Reuters

У військовому наметовому містечку російських військ у місті Богучар (Воронезька область, 45 кілометрів від кордону Росії та України) сталася масштабна пожежа. Відеозапис інциденту була опублікована в сервісі TikTok, але незабаром її звідти видалили.

У ролику видно, що вогонь, який охопив безліч польових наметів, російські військові намагалися гасити власними лопатами і вогнегасниками.

Цілком ймовірно, загоряння сталося в минулий вівторок, 13 квітня. Інформації про постраждалих немає, але на відео один з російських військових підійшов до автора відео і сказав: "Я обгорів трохи". Причому в російських ЗМІ не було ніяких новин про пожежу на військовому полігоні.

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Загострення на кордоні України і РФ: