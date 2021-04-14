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Російські солдати влаштували велику пожежу в таборі поблизу кордону України

14 квітня 2021, 20:44

Інцидент з пожежею в польовому таборі російських військ стався в місті Богучар, які розташований в сорока п'яти кілометрах від кордону України і Росії.

Російська армія
Російські солдати влаштували велику пожежу в таборі / Reuters

У військовому наметовому містечку російських військ у місті Богучар (Воронезька область, 45 кілометрів від кордону Росії та України) сталася масштабна пожежа. Відеозапис інциденту була опублікована в сервісі TikTok, але незабаром її звідти видалили.

У ролику видно, що вогонь, який охопив безліч польових наметів, російські військові намагалися гасити власними лопатами і вогнегасниками.

Цілком ймовірно, загоряння сталося в минулий вівторок, 13 квітня. Інформації про постраждалих немає, але на відео один з російських військових підійшов до автора відео і сказав: "Я обгорів трохи". Причому в російських ЗМІ не було ніяких новин про пожежу на військовому полігоні.

читайте такожУ Британії показали репортаж з табору військ РФ біля кордону з Україною

Загострення на кордоні України і РФ:

  • Головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
  • За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
  • У США видання The New York Times повідомило, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
  • Російські розслідувачі з проєкту Conflict Intelligence Team (CIT) знайшли у Воронезькій області неподалік від українського кордону новий величезний польовий табір армії РФ.
  • Місцеві жителі говорять про те, що це поле довжиною від трьох до чотирьох кілометрів, яке повністю заставлено технікою.
новини Росії військовий табір військова агресія РФ
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