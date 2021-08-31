"Найбрудніший у світі": Зеленський у США розповів про погрози через Північний потік-2

Володимир Зеленський висловився про Північний потік - 2 / офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона зустрівся з Міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський підняв тему Північного потоку-2 і збереження транзиту газу через Україну.

"Російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку і транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції",-заявив Зеленський.

Зеленський під час візиту розповів міністру енергетики США про загрозу реалізації проекту газопроводу Північний потік–2 для безпеки Української держави та енергетичної безпеки в Європі.

Володимир Зеленський також підкреслив, що потрібно створити запобіжники від використання Росією газу як зброї.

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Зокрема, глава держави закликав якнайшвидше розпочати регулярні консультації між Україною, Німеччиною та США щодо збереження газового транзиту та забезпечення європейської енергобезпеки.

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Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:

Президент України Володимир Зеленський в ході своєї зустрічі з делегацією США закликав Захід зупинити процес завершення будівництва газопроводу Північний потік-2. Глава держави підкреслив, що російський енергетичний проект несе загрозу національній безпеці країни.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков допустив ймовірність, згідно з якою у Росії виникнуть нові проблеми з Північним потоком-2 на етапі сертифікації та страхування газопроводу.

Депутат Держдуми РФ В'ячеслав Ніконов вважає, що Штати здійснять спробу зупинити СП-2 у тому випадку, якщо в Німеччині на парламентських виборах здобуде перемогу Партія Зелених.