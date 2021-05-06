Російський опозиціонер оцінив, чи зможе РФ захопити Україну

Путін щиро переконаний, що "історичне непорозуміння" – здобуття Україною незалежності – необхідно виправити за будь-яку ціну.
Президент РФ Володимир Путін готовий до великої війни проти України. Але захопити країну і перемогти господареві Кремля не вдасться. Таку думку озвучив російський журналіст і опозиціонер Ігор Яковенко.
Він вважає, що Путін не прикидається, коли говорить про "один народ" – громадян України, Росії та Білорусі, передає Obozrevatel.
"Путін щиро вважає, що Україна - частина Росії. І що це історичне непорозуміння, що цей єдиний російський народ, який складається з росіян, українців і білорусів – що він розділений і що його обов'язково треба зібрати десь в одному місці", – сказав Яковенко.
За його словами, війна з Україною є єдиним можливим станом для Кремля. Ця думка постійно присутня в голові у Путіна. Водночас, за оцінками журналіста, сьогодні Кремль не може піти на відкрите масштабне вторгнення в Україну через низку об'єктивних причин.
читайте такожВторгнення Росії з боку Криму: у Держприкордонслужбі оцінили шанси"Путін не в змозі зараз почати війну, тому що він розуміє наслідки, зокрема і для нього особисто. Ніхто не сумнівається, що зараз російська армія може в принципі розгромити українську армію, але захопити Україну і перемогти у війні не може настільки ж стовідсотково", – підкреслив опозиціонер.
"Це виключено, це просто неможливо. Це розуміють всі, зокрема і деяка кількість нормальних людей в Кремлі", – резюмував він.
Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози:
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