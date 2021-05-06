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Російський опозиціонер оцінив, чи зможе РФ захопити Україну

6 травня 2021, 06:02

Путін щиро переконаний, що "історичне непорозуміння" – здобуття Україною незалежності – необхідно виправити за будь-яку ціну.

Володимир Путін
Володимир Путін щиро вважає, що Україна - частина Росії / Фото Reuters

Президент РФ Володимир Путін готовий до великої війни проти України. Але захопити країну і перемогти господареві Кремля не вдасться. Таку думку озвучив російський журналіст і опозиціонер Ігор Яковенко.

Він вважає, що Путін не прикидається, коли говорить про "один народ" – громадян України, Росії та Білорусі, передає Obozrevatel.

"Путін щиро вважає, що Україна - частина Росії. І що це історичне непорозуміння, що цей єдиний російський народ, який складається з росіян, українців і білорусів – що він розділений і що його обов'язково треба зібрати десь в одному місці", – сказав Яковенко.

За його словами, війна з Україною є єдиним можливим станом для Кремля. Ця думка постійно присутня в голові у Путіна. Водночас, за оцінками журналіста, сьогодні Кремль не може піти на відкрите масштабне вторгнення в Україну через низку об'єктивних причин.

читайте такожВторгнення Росії з боку Криму: у Держприкордонслужбі оцінили шанси"Путін не в змозі зараз почати війну, тому що він розуміє наслідки, зокрема і для нього особисто. Ніхто не сумнівається, що зараз російська армія може в принципі розгромити українську армію, але захопити Україну і перемогти у війні не може настільки ж стовідсотково", – підкреслив опозиціонер.

"Це виключено, це просто неможливо. Це розуміють всі, зокрема і деяка кількість нормальних людей в Кремлі", – резюмував він.

Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози:

  • Росія сьогодні не готова до масштабних військових дій ані фінансово, ані економічно, ані у військовому плані. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи можливість широкомасштабного наступу на Україну.
  • Віцепрем'єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков оцінив шанси повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, це неможливо, тому що Росія не готова до цього економічно.
  • Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що якщо бойовики "ДНР" і "ЛНР" підуть штурмом на бійців операції об'єднаних сил на Донбасі без підтримки Росії, то будуть просто знищені.
  • Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко вважає, що нашій країні загрожує подальша агресія з боку Росії, оскільки Київ не погоджується відновити водопостачання Криму.
  • Експерти розповіли, чим і як РФ готова атакувати Україну з Криму.
  • Глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук попередив про ймовірну атаку Росії на Маріуполь і Херсон.
  • Головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко назвав привід до початку атаки РФ на материкову Україну.
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