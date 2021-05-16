Російський танк "покуражився" на кладовищі в "ЛНР": люди плачуть через знищені могили

У "ЛНР" танк зруйнував кладовище / Новини Донбасу

Кладовищем в окупованому Перевальську Луганської області проїхалася військова техніка керованих Росією незаконних воєнізованих формувань так званої "ЛНР". Унаслідок цього могили було повністю знищено.

Як повідомляє видання Новини Донбасу, місцеві жителі скаржаться на понівечені пам'ятники та могили. Люди кажуть, що на кладовищі в районі 5-ї шахти з дороги "злетів" танк, але не зупинився, а проїхав могилами.

"Горе... Ми йшли могилами, які стерли траками танка, розбиті пам'ятники, фотографії померлих скрізь розкидані, все понівечене... Як після бомбардування", - плачуться місцеві жителі й публікують у соцмережах фотографії знищених могил.

"Особисто була там, проїхалися - це м'яко сказано, на пів кладовища туди, потім розворот і назад, дерева вирвані з корінням, розворот на могилі, від неї нічого не залишилося", – розповідає мешканка Перевальська.

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