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Російський танк "покуражився" на кладовищі в "ЛНР": люди плачуть через знищені могили

16 травня 2021, 15:47

Місцеві жителі кажуть, що на кладовищі з дороги "злетів" танк РФ, але не зупинився, а проїхав прямо могилами.

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У "ЛНР" танк зруйнував кладовище / Новини Донбасу

Кладовищем в окупованому Перевальську Луганської області проїхалася військова техніка керованих Росією незаконних воєнізованих формувань так званої "ЛНР". Унаслідок цього могили було повністю знищено.

Як повідомляє видання Новини Донбасу, місцеві жителі скаржаться на понівечені пам'ятники та могили. Люди кажуть, що на кладовищі в районі 5-ї шахти з дороги "злетів" танк, але не зупинився, а проїхав могилами.

"Горе... Ми йшли могилами, які стерли траками танка, розбиті пам'ятники, фотографії померлих скрізь розкидані, все понівечене... Як після бомбардування", - плачуться місцеві жителі й публікують у соцмережах фотографії знищених могил.

"Особисто була там, проїхалися - це м'яко сказано, на пів кладовища туди, потім розворот і назад, дерева вирвані з корінням, розворот на могилі, від неї нічого не залишилося", – розповідає мешканка Перевальська.

  • У "ЛНР" танк стер з лиця землі кладовище
    У "ЛНР" танк стер з лиця землі кладовище Новини Донбасу
  • У "ЛНР" танк стер з лиця землі кладовище
    У "ЛНР" танк стер з лиця землі кладовище Новини Донбасу
  • У "ЛНР" танк стер з лиця землі кладовище
    У "ЛНР" танк стер з лиця землі кладовище Новини Донбасу
  • У "ЛНР" танк стер з лиця землі кладовище
    У "ЛНР" танк стер з лиця землі кладовище Новини Донбасу
  • У "ЛНР" танк стер з лиця землі кладовище
    У "ЛНР" танк стер з лиця землі кладовище Новини Донбасу

Російські війська біля кордонів України – про що йшлося раніше:

  • Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів в місця їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.
  • Попри те, що Росія вирішила відвести частину військ від України, Америка попередила Москву, що все одно пильно стежить за цим процесом, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що не всі війська відходять від України.
  • "Адекватного" відведення російських військ від кордонів України не спостерігається, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що загроза не минула.

ЛНР танки кладовища новини Луганської області
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