Російський гелікоптер вторгся в Україну: Дейнеко пояснив, чому його не збили

16 березня 2021 року в повітряний простір України вторгся гелікоптер з РФ/ Фото structure.mil.ru

У березні 2021 року російський гелікоптер залетів на територію України в Сумській області. Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко пояснив, чому українські військові не збили повітряне судно країни-агресора, яке порушило наш кордон.

За словами Дейнеко, російський гвинтокрил залетів на територію України на відстань близько 50 метрів і знаходився там менше однієї хвилини. Для того, щоби збити гелікоптер, потрібен переносний зенітно-ракетний комплекс. При цьому не всі прикордонні наряди мають на озброєнні переносний ЗРК, передає РБК-Україна.

"До того ж я б хотів спочатку подивитися на тих "диванних воїнів", які закликають збивати такі гелікоптери, а потім на їхню реакцію, коли б Росія почала повномасштабну відкриту збройну агресію у відповідь на "грубо збитий бандерівцями гелікопте, який втратив орієнтування і випадково залетів на 50 метрів", - зазначив Дейнеко.

Голова Держприкордонслужби додав, що україно-російський кордон не демаркований.

"А якщо наш військовослужбовець помилився? Адже це цілком можливо, так? Тому що є людський фактор і кордон, нагадаю, не демаркований. А це могло бути провокацією, щоби почати війну. Хто б ніс цю відповідальність? Тому ми змушені дуже виважено ставитися до всіх своїх дій. Кожен прикордонник, який виходить на охорону кордону, а особливо на російській ділянці, повинен мати залізну витримку", - зазначив Дейнеко.

За його словами, лише в разі 100% впевненості, що на територію України зайшла бронетехніка, зайшов збройний підрозділ ЗС РФ, тоді застосовується зброя.

читайте такожПерефарбували і віддали Росгвардії: відома доля захоплених у Криму українських гелікоптерів"Щодо того випадку з гелікоптером, то ми направили лист російським прикордонникам, проінформували керівництво ЗСУ, проінформували всі зацікавлені міністерства і відомства. Правда, позиція Росії завжди однакова - " їх там немає" і "цього не було". Тобто факт перетину кордону вони не підтвердили", - розповів Дейнеко.

Він додав, що минулого року не було жодного випадку, коли російські літаки або гелікоптери порушували повітряний простір України. У 2021 році таких випадків було два - у Сумській та в Луганській областях (через три тижні після інциденту на Сумщині).

"Також гвинтокрил залетів, але маленький, легкий. За допомогою радарів важко підтвердити факт перетину лінії кордону, хоча наші підлеглі стверджують, що це точно було. А риторика росіян така ж - їхні наряди нічого не бачили, Підтвердити не можуть", - розповів Дейнеко.

Як повідомляв Главред, 16 березня, в повітряний простір України в Сумській області з Російської Федерації вторгся гелікоптер. Він залетів на нашу територію, пролетів близько 50 метрів і повернувся.

Держприкордонслужба України терміново відправила лист російським прикордонникам, в якому вимагала повідомити приналежність літального апарату і пояснити обставини, у зв'язку з якими він вторгся на українську територію.