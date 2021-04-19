Російському дипломату дали 72 години, щоб покинути Україну - МЗС

Радник посольства Російської Федерації в Києві повинен покинути територію України протягом 72 годин, заявив спікер українського МЗС.
Україна направила ноту російському дипломату. Щоб покинути країну, у нього є 72 години, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Сьогодні МЗС України направив ноту про оголошення одного з радників посольства Російської Федерації в Києві небажаною особою у зв'язку з діяльністю, несумісною з його дипломатичним статусом. Він повинен покинути територію нашої держави протягом 72 годин", - повідомив Ніколенко у коментарі РБК-Україна.
Йдеться про одного з радників посольства РФ у Києві Чернікова.
Зараз також вирішується питання повернення до України українського консула з Санкт-Петербурга, повідомив речник МЗС.
Відзначимо, в російському Міністерстві закордонних справ оцінили висилку старшого дипломата РФ у відповідь на звинувачення українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка у шпигунстві та його висилку з Росії. Російська влада вважає висилку свого дипломата з України не дзеркальним Заходом, а дипломатичною помстою.
Затримання в РФ консула України Сосонюка – про що йшлося раніше:
- 16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України у Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.
- У спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати інформацію закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ.
- Підкреслюється, що така діяльність "несумісна зі статусом дипломатичного працівника" і носить "явний ворожий характер стосовно Російської Федерації".
- До українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, додали в ФСБ.
- У Міністерстві закордонних справ України ухвалили рішення про висилку з України старшого дипломата посольства РФ у Києві.