Російському дипломату дали 72 години, щоб покинути Україну - МЗС

Російському дипломату дали 72 години, щоб покинути Україну / УНІАН

Україна направила ноту російському дипломату. Щоб покинути країну, у нього є 72 години, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Сьогодні МЗС України направив ноту про оголошення одного з радників посольства Російської Федерації в Києві небажаною особою у зв'язку з діяльністю, несумісною з його дипломатичним статусом. Він повинен покинути територію нашої держави протягом 72 годин", - повідомив Ніколенко у коментарі РБК-Україна.

Йдеться про одного з радників посольства РФ у Києві Чернікова.

Зараз також вирішується питання повернення до України українського консула з Санкт-Петербурга, повідомив речник МЗС.

Відзначимо, в російському Міністерстві закордонних справ оцінили висилку старшого дипломата РФ у відповідь на звинувачення українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка у шпигунстві та його висилку з Росії. Російська влада вважає висилку свого дипломата з України не дзеркальним Заходом, а дипломатичною помстою.

Затримання в РФ консула України Сосонюка – про що йшлося раніше: