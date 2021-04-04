Росію чекають серйозні зміни в цьому році - Резніков

За словами Резнікова, в Росії відбудуться "тектонічні зміни".
В Росії вже в 2021 році можуть відбутися події, які дадуть новий старт врегулюванню ситуації на сході України.
Як каже віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, в Росії варто чекати серйозних змін.
"Я абсолютно серйозно кажу... Я ось відчуваю, відбудуться тектонічні зміни в Росії. Це моє глибоке почуття, не переконання - почуття", - сказав Резніков, передає телеканал Дом.
Він додав, що це може дати початок і змінам у питанні повернення тимчасово окупованих територій Донбасу.
Резніков зазначає, що для досягнення миру потрібні дії з боку і Росії, і України.
У той же час підписання мирного договору, за словами Резнікова, це також початок нового етапу, оскільки повноцінна реінтеграція територій займе десятки років – 25 років мінімум.
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"Але не плутати деокупацію з реінтеграцією. Реінтеграція передбачає ментальне повернення людей. Реінтеграція передбачає розмінування територій, а це десятиліття. Економіку відновити, побудувати нові заводи, нові школи, нові теплоелектростанції. І багато іншого. Це десятки років", - пояснив він.
Також Резніков висловив думку, що для розмінування окупованих територій на сході України знадобиться не менше 25-30 років.
Ситуація по Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:
- Верховна Рада 30 березня прийняла постанову із засудженням загострення Росією бойових дій на Донбасі 26 березня, в результаті якого четверо українських військових загинули, а двоє отримали поранення. Парламент закликав Москву вивести свої війська з території України і виконати всі свої зобов'язання в рамках існуючих домовленостей. Також Рада закликала світову спільноту посилити тиск на Москву.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну в невиконанні домовленостей щодо Донбасу і заявив, що збройний конфлікт не вдається врегулювати через те, що Київ не має наміру вести переговори з представниками "ДНР" і "ЛНР".
- При цьому Пєсков, коментуючи плани Кремля провести окремі переговори з Францією і Німеччиною щодо Донбасу, погодився з тим фактом, що без України врегулювати конфлікт не можна.