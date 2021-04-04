Росію чекають серйозні зміни в цьому році - Резніков

Олексій Резніков висловився про ситуацію на Донбасі / УНІАН

В Росії вже в 2021 році можуть відбутися події, які дадуть новий старт врегулюванню ситуації на сході України.

Як каже віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, в Росії варто чекати серйозних змін.

"Я абсолютно серйозно кажу... Я ось відчуваю, відбудуться тектонічні зміни в Росії. Це моє глибоке почуття, не переконання - почуття", - сказав Резніков, передає телеканал Дом.

Він додав, що це може дати початок і змінам у питанні повернення тимчасово окупованих територій Донбасу.

Резніков зазначає, що для досягнення миру потрібні дії з боку і Росії, і України.

У той же час підписання мирного договору, за словами Резнікова, це також початок нового етапу, оскільки повноцінна реінтеграція територій займе десятки років – 25 років мінімум.

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"Але не плутати деокупацію з реінтеграцією. Реінтеграція передбачає ментальне повернення людей. Реінтеграція передбачає розмінування територій, а це десятиліття. Економіку відновити, побудувати нові заводи, нові школи, нові теплоелектростанції. І багато іншого. Це десятки років", - пояснив він.

Також Резніков висловив думку, що для розмінування окупованих територій на сході України знадобиться не менше 25-30 років.

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