Зростання цін на газ у вересні: постачальник "останньої надії" підвищив тариф

В Україні змінять ціни на газ у вересні / pixabay

Компанія Нафтогаз підвищила тариф у вересні для третини своїх споживачів. У порівнянні з серпневою ціною вартість кубометра газу зросла для них на 22 копійки.

Таким чином, за газ, спожитий у вересні, їм доведеться платити за ціною 12 гривень за кубометр, повідомляється на сайті компанії.

Цей тариф фактично в півтора рази вище річного "Фіксованого" тарифу 7,96 гривні, за яким отримують паливо клієнти Нафтогазу. При цьому споживачам, для яких він є "постачальником останньої надії" (ПОН), доведеться купувати у нього газ по 12 гривень.

Зазначимо, що за даними Газотеки, одні з найвигідніших річних тарифів пропонують компанії Агросинтез Трейдинг (Neogas), Євода Трейд, Черкасигаз збут, Уманьгаз збут, газопостачальна компанія Нафтогаз України, Волиньелектросбут і Закарпаттяенергозбут.

Водночас одну з найвищих цін запропонував постачальник газу ТОВ газова компанія (Gascompany), який зареєстрований у Рівненській області. Місячні тарифи коливаються від 7,9 грн до 19,8 грн за кубометр.

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Найдорожчий тариф на газ у вересні:

ТАС енергія - 20,96 грн/кубометр;

Київгаз - 19,8 грн/куб;

Кременчукгаз Трейдинг - 19,1 грн/куб;

Львовэнергосбыт - 19,78 грн/куб.

Найнижчий тариф на газ у вересні:

Агросинтез Трейдинг - 7,80 грн / куб (за умови переходу на річний тариф);

Євода Трейд - 7,88 грн / куб(річний тариф); Черкасигаз збут-7,89 грн / куб (річний тариф);

Уманьгаз збут - 7,89 / куб (річний тариф);

Нафтогаз України - 7,96 грн за кубометр (річний тариф).

Додамо, що компанія Нафтогаз є ПОН для 600 тисяч побутових споживачів. Вони потрапили на обслуговування до Нафтогазу після того, як їх компанії, у яких вони купували газ, припинили продаж блакитного палива.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ.

Крім того, опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.