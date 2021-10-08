УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Кількість нових COVID-випадків в Україні росте: за добу захворіли понад 16 тисяч осіб

8 жовтня 2021, 08:36
Прослухати новину
Зупинити

МОЗ відзвітувало про 16 362 нові випадки коронавірусу. За добу найбільше заражень зафіксували в Одеській та Дніпропетровській областях.

Коронавірус, карантин
Коронавірус в Україні знову набирає обертів / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 8 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 362 жителів країни. Зокрема, захворіли 1553 дитини і 431 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 526 осіб; летальних випадків - 241 (добою раніше було 314); одужали - 4 720 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 514 005 осіб;
  • одужали - 2 282 482 людини;
  • летальних випадків - 58 081;
  • проведено ПЛР-тестів - 13 164 600.
false
Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 8 жовтня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 721 випадок;
  • Вінницька область - 302 випадки;
  • Волинська область - 395 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1345 випадків;
  • Донецька область - 949 випадків;
  • Житомирська область - 550 випадків;
  • Закарпатська область - 149 випадків;
  • Запорізька область - 808 випадків;
  • Івано-Франківська область - 381 випадок;
  • Київська область - 525 випадків;
  • Кіровоградська область - 103 випадки;
  • Луганська область - 658 випадків;
  • Львівська область - 1237 випадків;
  • Миколаївська область - 342 випадки;
  • Одеська область - 1418 випадків;
  • Полтавська область - 574 випадки;
  • Рівненська область - 562 випадки;
  • Сумська область - 845 випадків;
  • Тернопільська область - 614 випадки;
  • Харківська область - 1025 випадків;
  • Херсонська область - 716 випадків;
  • Хмельницька область - 608 випадків;
  • Черкаська область - 582 випадки;
  • Чернівецька область - 611 випадків;
  • Чернігівська область-342 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Детальніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 - за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5

Реклама

Коронавірус в Україні

За даними українського МОЗ, станом на 7 жовтня 12 областей країни відповідали "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

У Мелітополі Запорізької області - критична ситуація з захворюваністю на коронавірус. Ковідний госпіталь працює вже в чотирьох будівлях. Хворі лежать навіть в коридорі, всім потрібен кисень.

Штам Дельта практично витіснив інші штами інфекції. Приблизно 98-99% хворих по всьому світу інфіковані саме цим варіантом коронавірусу. Через нього зростає і захворюваність в Україні. Вчений-біохімік, професор, академік НАН України Сергій Комісаренко розкрив головні особливості індійського штаму коронавірусу. За його словами, головна небезпека Дельта-штаму в його "чіпкості" і дуже швидкому розмноженні в організмі людини.

Пік нової хвилі коронавірусу в Україні може тривати місяць - від середини листопада до середини грудня. Такий прогноз озвучив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

viber
МОЗ коронавірус новини України коронавірус в Україні коронавірус в Києві коронавірус новини коронавірус статистика
Зараз ви переглядаєте новину «Кількість нових COVID-випадків в Україні росте: за добу захворіли понад 16 тисяч осіб». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий гороскоп на тиждень 11-17 жовтня 2021: обман, великий куш або втрата роботиФінансовий гороскоп на тиждень 11-17 жовтня 2021: обман, великий куш або втрата роботи Вдалі стрижки та зачіски на кожен день 2021 2022, які роблять жінок візуально вищимиВдалі стрижки та зачіски на кожен день 2021 2022, які роблять жінок візуально вищими "Який чоловік!" Онук Софії Ротару викликав фурор новим образом з відпочинку"Який чоловік!" Онук Софії Ротару викликав фурор новим образом з відпочинку "Розбиваєш чоловічі серця": українська легкоатлетка поділилася спекотними фото з відпустки в Єгипті"Розбиваєш чоловічі серця": українська легкоатлетка поділилася спекотними фото з відпустки в Єгипті Слуги народу пішли на компроміс із совістю, але ненадовгоСлуги народу пішли на компроміс із совістю, але ненадовго

Останні новини

22:16

В Ужгородській школі дітям видають сніданки у файлах для паперу: шокуючі кадри

22:04

Саакашвілі розкрив маршрут свого повернення до Грузії Відео

21:22

Біля маєтку Порошенка під Києвом влаштували акцію протесту: почалися масові сутички Відео

21:19

Є перша перемога: збірна України здолала Фінляндію у відборі на ЧС-2022 Фото Відео

20:48

"Болючий удар": Київ анонсував відповідь на газову угоду Угорщини та РФ Відео

Реклама
20:09

У Кабміні попередили, що Європа вже буквально стоїть на порозі континентальної газової війни Відео

20:04

"З'являються автоматично": у Мінцифрі роз'яснили важливі нюанси щодо штрафів у додатку "Дія"

19:55

Меморандум не допоможе: експерт пояснив неминучість "зльоту" ЖКГ-тарифів Відео

19:50

Чи готова Україна до ідеального шторму в енергетиці Погляд

19:29

Звільнений з посади спікера Разумков заявив про появу в Раді "БДСМ-коаліції" Відео

19:22

Смертельний "коктейль" у крові Полякова: у поліції оцінили дані про результати експертизи Відео

19:04

"Мало мізків": Ігор Кондратюк розсердився на Ані Лорак після її зізнання про життя в Росії Відео

18:38

"Зроблений в СРСР": популярний онлайн-магазин вляпався в скандал перед Днем захисника

18:35

У ФРН Україну назвали зоною високого ризику через COVID-19 і посилили правила в'їзду Відео

18:29

Надя Дорофєєва в напівпрозорих трусах викликала подив у шанувальників

18:00

Без містики не обійшлося: ведучий "Битви екстрасенсів" згадав, як ледь не загинув на Балі Відео

17:54

Надбавка до пенсії: українцям пообіцяли додаткові виплати у 2022 році Відео

17:50

Найгірші аксесуари для жінок після 40 років Відео

17:22

Потрібна лише перемога: де та коли дивитися матч відбору на ЧС-2022 між Україною та Фінляндією Відео

17:17

У крові померлого Полякова знайшли сліди алкоголю і метадону - нардеп від СН Відео

Реклама
16:55

Троє чоловіків по черзі ґвалтували вагітну дівчину в Одесі

16:55

У моді дивовижні штани неземної краси в стилі 30-х, які залишила світу велика Шанель Фото

16:34

Без щеплення – геть зі школи: на Рівненщині починають масову вакцинацію дітей від поліомієліту Відео

16:28

Зрив конкурсу з обрання голови САП: Зеленський поставив жорстку умову

16:21

Прикмети на 10 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

16:02

У Києві в секретній обстановці відкрився новий шоурум бренду ROMANOVA Designer Knitwear

16:00

"Таксі" в морг вже чекає: львів'янин розповів про умови лікування в COVID-лікарні Відео

15:51

"Обходять імунітет від вакцини": інфекціоніст назвав найнебезпечніші штами коронавірусу Відео

15:40

Українців попередили про зліт цін на хліб: експерт пояснив рекордне подорожчання Відео

15:10

Коронавірус "розбушувався" в Одесі: до реанімації утворилася величезна черга

15:00

Гороскоп на 10 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: зрада, крадіжка або збитки Відео

14:50

Лікар розповів про проблеми зі здоров'ям у Саакашвілі на 9-й день голодування Відео

14:50

Україну заморозить до -5 градусів: синоптик попередила про "холодяку" і потужні шквали Відео

14:29

Діти ледь дихали: коп врятував двох дівчаток-підлітків, яким стало зле після наркотиків

14:16

"Фура навіть не зупинилася!": мама співачки Камалії вдруге за пів року потрапила в ДТП

13:55

Вагітній пасажирці BlaBlaCar відірвало руку в ДТП з мікроавтобусом під Тернополем

13:44

Епідеміолог пояснила, навіщо потрібно зробити щеплення від коронавірусу Відео

13:16

"Помаранчевих" областей вже більше, ніж "жовтих": у МОЗ оновили COVID-статистику

12:37

Зламана ключиця і розбита нога: у Львові на жінку в парку впав шматок двометрового паркану Відео

12:25

"Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками"

Реклама
12:21

"Ти перейшов межу": бійці ЗСУ з передової жорстко звернулися до Киви через привітання Путіна Відео

11:48

У Києві сім'я з немовлям живе в "будинку" з гіпсокартону: дитину забрала поліція Відео

11:43

Під Львовом у нічній бійці вбили бізнесмена, ще один чоловік помер у лікарні Відео

11:37

Підлітки підпалили чоловіка на Херсонщині: від отриманих травм він помер

11:30

Місячний календар стрижок і процедур краси на тиждень 11-17 жовтня: вдалі дні

10:57

Гірше, ніж навесні: лікар спрогнозувала, як розвиватиметься епідемія СOVID-19 восени Відео

10:55

"Можуть не пустити до країни": українців попередили про терміни дії COVID-сертифікатів

10:22

У Мінцсоцполітики уточнили, кому не дадуть субсидію в 2021 році

09:42

"Везіть в морг": у Вінницькій області фельдшер швидкої відмовилася госпіталізувати живого чоловіка Відео

09:28

Нічні морози посиляться: синоптик уточнив прогноз погоди на вихідні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти