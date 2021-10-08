Кількість нових COVID-випадків в Україні росте: за добу захворіли понад 16 тисяч осіб

Коронавірус в Україні знову набирає обертів / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 8 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 362 жителів країни. Зокрема, захворіли 1553 дитини і 431 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 526 осіб; летальних випадків - 241 (добою раніше було 314); одужали - 4 720 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 514 005 осіб;

одужали - 2 282 482 людини;

летальних випадків - 58 081;

проведено ПЛР-тестів - 13 164 600.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 8 жовтня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях

м. Київ - 721 випадок;

Вінницька область - 302 випадки;

Волинська область - 395 випадків;

Дніпропетровська область - 1345 випадків;

Донецька область - 949 випадків;

Житомирська область - 550 випадків;

Закарпатська область - 149 випадків;

Запорізька область - 808 випадків;

Івано-Франківська область - 381 випадок;

Київська область - 525 випадків;

Кіровоградська область - 103 випадки;

Луганська область - 658 випадків;

Львівська область - 1237 випадків;

Миколаївська область - 342 випадки;

Одеська область - 1418 випадків;

Полтавська область - 574 випадки;

Рівненська область - 562 випадки;

Сумська область - 845 випадків;

Тернопільська область - 614 випадки;

Харківська область - 1025 випадків;

Херсонська область - 716 випадків;

Хмельницька область - 608 випадків;

Черкаська область - 582 випадки;

Чернівецька область - 611 випадків;

Чернігівська область-342 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Коронавірус в Україні

За даними українського МОЗ, станом на 7 жовтня 12 областей країни відповідали "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

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