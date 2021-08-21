Риють протитанкові рови: українські прикордонники почали зміцнювати кордон з РФ

На кордоні України і РФ риють протитанкові рови / dpsu.gov.ua

Українські прикордонники 5-го загону Державної прикордонної служби розпочали укріплення ділянки державного кордону з Росією.

5-й загін охороняє ділянку кордону з Росією протяжністю 560 кілометрів у Сумській області. При цьому близько 100 кілометрів кордону на даній ділянці пролягає по річках, повідомляє прес-служба ДПСУ.

У прикордонному загоні створили комплексну механізовану інженерну групу, першочерговим завданням якої є облаштування інженерних загороджень на потенційно найбільш небезпечних ділянках кордону з Росією. Зокрема, українські прикордонники облаштовуватимуть протитанкові рови.

/ dpsu.gov.ua

Підкреслюється, що своїм указом президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про політику у сфері захисту кордону, якому і слідують підрозділи ДПСУ.

/ dpsu.gov.ua

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Нагадаємо, раніше експерт-міжнародник Максим Ялі заявив - публікація російського президента Володимира Путіна "про історичну єдність росіян і українців" може вказувати на можливі плани щодо нового військового наступу Росії на Україну.

Експерт сказав про те, що стаття Путіна може сприйматися в якості інформаційної передумови до нової військової агресії. Тому в Києві повинні бути готові до подібного розвитку подій.