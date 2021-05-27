Рожеві хвилі: у лимані на Одещині вода змінила колір

Зазвичай вода в Лимані змінює колір у серпні / Фото facebook.com/makalis.iurii

В Одеській області вода в Куяльницькому лимані змінила колір і стала рожевою. Незвичайні рожеві хвилі приваблюють туристів.

Залежно від того, з якої точки дивитися, можна помітити різні відтінки - від іржавого до блідо-рожевого, передає ТСН.

Завідувач відділу Українського наукового центру екології моря Олександр Гончаров розповів, що така зміна кольору води - це не аномалія. Причиною може бути розмноження великої кількості рачків артемія або ж мікроводорості.

"Ця водорість містить пігмент каротин, відомий за забарвленням моркви або буряка. Звичайно, це красиво", - сказав Гончаров і додав, що подібне явище зазвичай спостерігається в серпні.

Фото facebook.com/makalis.iurii

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