Рука - на шматки: опубліковано фото поранення підстреленого "голосіївським стрільцем" копа

У Києві поранили поліцейського / facebook.com/UA.National.Police

Стало відомо про поранення, яке отримав у Києві поліцейський в ході затримання чоловіка, який у Голосіївському районі відкрив стрілянину в житловому будинку.

Є шанс, що лікарям вдасться відновити пальці патрульного поліції, прострелені "голосіївським стрільцем", написав у Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Це був постріл картеччю з мисливської рушниці через двері. Зараз лікарі лікарні імені Шалімова з їх золотими руками збирають кістки кисті руки Сергія разом. Вони кажуть, що якщо не буде ускладнень і нагноєнь, то є шанс, що через півроку пальці знову будуть працювати. Сподіваємося що все буде добре, хоча явно рука Сергія вже ніколи не буде такою як раніше", - пише заступник міністра.

Геращенко пообіцяв, що патрульного залишать на роботі в Нацполіції, незалежно від результатів лікування.

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"Незалежно від того, чим закінчиться лікування руки Сергія, він залишиться працювати в лавах Національної поліції, навіть якщо не зможе за станом здоров'я бути патрульним. Один за всіх і всі за одного!", - додав заступник голови МВС.

/ Фейсбук А. Геращенко

Стрілянина в Києві: про що повідомлялося раніше

Раніше в Національній поліції України розкрили подробиці стрільби на Голосіївському проспекті 7 липня. Повідомляється, що власник квартири вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських. Поранений правоохоронець і один цивільний.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, в результаті події поліцейський отримав вогнепальне поранення руки, а інша людина - поранення в обличчя.

У свою чергу родич Київського стрілка розповідає, що у того намагалися відібрати квартиру рейдерським шляхом. Тому чоловік відкрив стрілянину.