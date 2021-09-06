Руку пробило наскрізь: з'явилися подробиці про стрілянину з арбалета в Полтавській школі

Стріляла з арбалета курила в школі / Telegram

В Полтавський школі №11 у понеділок, 6 вересня, сталася НП. Колишня учениця пробралася в установу і розстріляла педагогів.

19-річна дівчина стріляла з арбалета. В результаті, вчителі отримали такі поранення, що їх госпіталізували в лікарню.

Як повідомляє "Суспільне", дівчина зайшла в один з класів на другому поверсі і вистрілила у вчительку та завідувачку школи.

За словами директора школи №11 Валентини Олійниченко, зловмисницю затримали прямо в школі і викликали поліцію та "швидку".

"Навчання в школі триває", - зазначила директор.

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У той же час відомо, що одній із вчителів стріла наскрізь пробила руку і зачепила спину.

При цьому дівчина під час інциденту курила цигарку. Більше того, вона заходила в кожну аудиторію, яка їй траплялася на дорозі, і скрізь стріляла.

читайте такожДівчина влаштувала стрілянину з арбалета в полтавській школі: є поранені"Кажуть, вона пофарбувала волосся в зелений колір і ходила з порізаними руками. А ще, що вона цілеспрямовано хотіла застрелити конкретного вчителя", - пишуть у соцмережах.

Також ЗМІ з'ясували, що дівчина вчилася в цій школі до 4 класу.

Правоохоронці вже допитали зловмисницю та відкрили кримінальне провадження за статтею № 115 ("замах на умисне вбивство").

Планується огляд затриманої, щоб визначити, чи перебуває вона в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Нагадаємо, дикий випадок стався в Харкові. Там мати 3 місяці не випускала з квартири власну дочку. Тривогу забили педагоги школи, в якій так і не з'явилася дівчинка. Більш того, вони не змогли зв'язатися ні з дитиною, ні з мамою. Не отримавши відповіді, педагоги прийшли до дівчинки прямо додому. Однак їм ніхто не відкрив двері. При цьому, сусіди також відмовилися розповісти, що відбувається насправді.