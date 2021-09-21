"Рули мовчки, холуй": у Харкові п'яні студентки-прокурорки не хотіли платити і образили таксиста

У Харкові п'яні студентки-прокурорки не хотіли платити / ua.depositphotos.com

У Харкові дві нетверезі дівчата відмовилися платити за поїздку таксисту, а одна навіть сказала чоловікові: "Рули мовчки, холуй". Відео інциденту було опубліковано в соціальній мережі Facebook.

Дівчата відмовилися платити чоловікові 76 гривень за поїздку.

Під час розмови з'ясувалося, що пасажирки навчаються в юридичному вищому навчальному закладі і повинні працювати в прокуратурі.

Коли ж таксист включив камеру і почав вести відеозапис інциденту, пасажирки, за його словами, "почали давати задню".

Одна з них у свою чергу почала знімати таксиста, інша - намагалася закінчити конфлікт.

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Чим закінчився конфлікт, поки невідомо, але пасажирки безумовно отримали свої "15 хвилин слави".

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Нагадаємо, раніше в місті Кам'янське (Дніпропетровська область) водії таксі своєрідно покарали клієнта, який протягом дня кілька разів викликав машини, а потім відмовлявся від замовлення.

Водії об'єднали зусилля і все ж виманили чоловіка на вулицю. Його змусили заплатити за виклик і простий. А трохи пізніше чоловіка облили зеленкою.