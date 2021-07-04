"Російський народ і українці будуть братами": скандальний блогер Івангай вибачився за пости про РФ

Блогер Іван Рудський (Івангай) / Скріншот

Український блогер Івангай (справжнє ім'я Іван Рудський) пояснив свої гострі пости, які стосувалися взаємин між Україною і РФ.

У своєму відео, розміщеному на YouTube він вибачився перед тими, кого могли зачепити його пости про Росію.

За словами блогера, емоції були викликані занепокоєнням про політику влади в країні-агресора.

Звернемо увагу, що Івангай назвав росіян "великим російським народом", а українців – "волелюбними".

"Мої дивні твіти про Росію викликані моїм занепокоєнням про політику її поточної влади. Вибачте всіх, кого я образив цими твітами. Сподіваюся, що великий російський народ і волелюбні українці назавжди будуть братами", – сказав Івангай.

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Рудський додав, що хотів би подорожувати по Росії як турист, але, на жаль, між двома країнами триває конфлікт, тому він побоюється приїжджати в РФ.

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Нагадаємо, інтерв'ю журналіста Юрія Дудя з Рудським з'явилося в YouTube в середині березня. Після цього блогер звинуватив журналіста в цензурі.

Він стверджував ,що"вирізаний головний меседж". За словами блогера, він сказав, що його прабабуся-жертва Голодомору, дідусь-жертва НКВС, а тепер Україна має війну з Росією.