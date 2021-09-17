Руссю вже не пахне: Арестович запропонував нову назву для України

Олексій Арестович / Скріншот

Радник голови Офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович запропонував нову ідею про перейменування України.

В ефірі каналу Politeka на Youtube він навів приклад Німеччини та Австрії і підкреслив, що Україна об'єднує різні землі.

На його думку, новою назвою для України має стати Об'єднані землі України.

"Об'єднані землі України можна було б назвати. Там широкий насправді простір. Ми ж як Австрія. Ми дуже в цьому сенсі схожі на Австрію і Німеччину. Вони міряють землями - у нас теж треба землями міряти. У нас є відокремлені райони географічно, зі своєю мікрокультурою, зі своїм маленьким субетносом, зі своїми звичаями, зі своєю історією, і землями їх називати було б в самий раз, наприклад. Плюс слово близьке кожному українцю", - сказав Арестович.

За його словами, Україна - різна, а значить звичний поділ на райони слід скасувати на користь територій, сформованих на основі історії та культури.

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Раніше Главред писав про те, що радник глави Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ по Донбасу Олексій Арестович запропонував Україні змінити назву держави. До того ж він вважає, що росіяни незаконно привласнили собі бренд Русі.

На думку радника Єрмака, якби Україна повернула собі статус Русі, багато чого б змінилося. Він також розглядає варіанти подвійної назви для нашої держави.