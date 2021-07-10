Поруч зі школою: у Києві викрили наркопритон

Причетних до справи поки не визначили / Київська прокуратура

У Дарницькому районі Києва поліція викрила наркопритон. Він розташовувався прямо поруч зі школою.

Пресслужба Київської міської прокуратури повідомляє, що в ході операції було вилучено п'ять кілограм наркотиків, розфасованих у 55 ЗІП-пакетів.

"У гаражному приміщенні на вул. Л.Руденка поруч зі школою невідомі організували місце для незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що поліція вилучила 5 кг прекурсора - "фенілнітропропену" з 5 кг прекурсора можна виготовити близько 4,5-5 кг психотропної речовини - амфетаміну та 5 ємностей з речовиною прозорого кольору, схожої на прекурсор. Його походження буде встановлювати експертиза.

На даний момент про осіб, причетних до правопорушення - невідомо. Правоохоронці продовжують працювати в цьому напрямку.

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читайте такожСкандальний нардеп Юрченко під наркотиками влаштував ДТП у центрі Львова і побив водія-ЗМІНагадаємо, на митному пункті "Гоптівка" на Харківщині українські прикордонники запобігли спробі перевезти наркотики з України до Росії.

Під час перевірки автобуса, який прямував на територію РФ, від одного з пасажирів, громадянина України, службовий собака відчув специфічний запах.

Після особистого огляду прикордонники відчули в бороді 32-річного чоловіка згорток з марихуаною. За словами пасажира, він намагався перевезти наркотики для особистого вживання в Росії.

Додамо, у Лубнах у Полтавській області дві пенсіонерки організували наркобізнес і поширювали психотропні речовини серед місцевих наркозалежних людей.

В одному з банків на ім'я однієї з них був відкритий рахунок на суму близько 660 тисяч гривень.

Санкції відповідних статей КК передбачають до 12 років тюремного ув'язнення для пенсіонерок.