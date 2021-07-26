У Міненергетики введуть нові тарифи на світло, але не кажуть, які саме

Київ тарифи / УНІАН

Керівництво Міністерства енергетики спільно з Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та учасниками енергетичного ринку опрацьовує варіанти підвищення тарифів на електроенергію вже з 1 серпня нинішнього року. Про це повідомляється у відповіді міністерства на запит УНІАН.

Таким чином, відомство найближчим часом представить нову модель спеціальних зобов'язань на ринку електричної енергії (ПСО), яким, в тому числі, регулюються тарифи для населення.

"Щодо моделі спеціальних обов'язків на ринку електричної енергії і відповідно тарифів на електричну енергію повідомляємо, що в даний час питання опрацьовується спільно з НКРЕКП і учасниками ринку", − заявили представники відомства.

При цьому в пресслужбі Міненерго не уточнила, які саме варіанти тарифних змін будуть запропоновані.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 28 грудня минулого року український Кабінет Міністрів скасував пільговий тариф на світло в розмірі 90 копійок / кіловат-годину на перші 100 кіловат-годину для побутових споживачів.

Як заявляв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, з 1 січня 2021 року весь обсяг спожитої електроенергії побутові споживачі будуть оплачувати за єдиним тарифом - 1,68 грн за кіловат-годину.

Пізніше Рада схвалила у другому повторному читанні законопроект №2458. Закон передбачає введення абонплати на всі комунальні послуги, крім електроенергії. Зокрема, абонплата на воду та опалення складе близько 32,19 грн, на сміття – в межах 15,2 грн.

Далі, керівник Нацкомісії з енергетики Валерій Тарасюк заявив про те, що у влади України немає іншого виходу, окрім як порівнювати поступово тариф на електроенергію для споживачів і промисловості. І вже незабаром має бути прийнято рішення про механізм.