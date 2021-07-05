З феєрверком та музикою: у Львові блогерка відсвяткувала своє 18-річчя на Меморіалі Небесної Сотні

Неоніла Мамедханова влаштувала вечірку на Меморіалі Героям Небесної Сотні / скріншот

У Львові блогерка Неоніла Мамедханова з розмахом відсвяткувала свій вісімнадцятий день народження. Разом з подругами вона влаштувала вечірку прямо на Меморіалі Героям Небесної Сотні. Дівчата запускали феєрверки і танцювали під пісні російських артистів.

Відповідним відео дівчина ділилася в Stories в соцмережі Instagram, зараз це відео вже видалено зі сторінки.

У своєму профілі Мамедханова вказувала, що є блогером, мейкером і фотографом.

У святкуванні дня народження брали участь кілька дівчат. Вони танцювали під російську музику, фотографувалися прямо на Меморіалі та запалили масштабний феєрверк. Також на відео видно, що деякі з дівчат пили алкоголь.

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Як відреагували у Мережі:

"Там по одній звивині, які явно не в голові..."

"Мажори святкують День народження на Ібіці, а це так, понтохвойди".

"Триває епоха "какая разница".

Довідка: Меморіал Героям Небесної Сотні у Львові відкрили 23 серпня 2019 року, він розташований на вулиці Кривоноса.

Як повідомляв Главред, восени 2020 року в Києві затримали вандала, який сходив до вітру прямо на Алеї Героїв Небесної Сотні перед портретами загиблих на Майдані Незалежності в Києві. Ним виявився 21-річний студент столичного вишу. Затриманий пояснив свою поведінку алкогольним сп'янінням.