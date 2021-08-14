З пляжу – в лікарню: туристи скаржаться на інтоксикацію через отруту в Азовському морі

Туристи скаржаться на навалу медуз / Фото: twitter.com/KrimRt

Українські туристи, відпочиваючі на курортах Азовського моря, масово скаржаться на інтоксикацію організму.

Підозрюють, що вона могла з'явитися через контакт з медузами, яких цього року там вкрай багато і деякі з них є отруйними, пише РІА Мелітополь.

Відзначається, що інтоксикацію може викликати не тільки контакт з медузами, а й сам запах від організмів, які розкладаються. Таке можливо, якщо їх вчасно не прибрали з пляжу, вони тривалий час лежали під сонцем, а люди вдихали ці пари.

Медики радять у разі опіків медуз промивати шкіру морською водою і змінити купальний костюм після виходу з води на пляжі.

При цьому найбільш вражені до інтоксикації люди з ослабленою імунною системою.

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Проблема медуз на Азовському мо стала одним з декількох основних факторів, які сприяли відтоку туристів з місцевих курортів, пише туристичний експерт Євген Смельчаков в матеріалі на РБК-Україна.

"По суті медузи - це не так природний фактор, як скоріше антропогенний. Причина їх появи - засолення і забруднення Азову азотистими сполуками через людську діяльність. І хто б які байки і домисли не озвучував у ЗМІ, причини засолення не пов'язані ні з Кримським мостом, ні з Північно-Кримським каналом. Як відомо, близько 80% прісної води Азов отримує з Дону і Кубані. Решта - з дрібніших річок. І ось звідси і "ростуть ноги " засолення моря". - йдеться в матеріалі.

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Видання резюмує, що бар'єрні сітки при епізодичному застосуванні не рятують від отрути (пептиду "ризостоміну") у воді, тому медузи залишаться надовго, а ефективних методів боротьби з ними немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в курортному Бердянську Запорізької області, який приваблює туристів теплим Азовським морем, відпочиваючі скаржаться на незручності при купанні на пляжах: туристами не дають спокою Морські блохи.