З Півдня України до Києва відправили традиційну баржу з кавунами

Баржа з кавунами 2021 рухається з Херсонської області до Києва / Фото facebook

У п'ятницю, 13 серпня, з Херсона до Києва відправили традиційну баржу з кавунами.

Як розповів один з учасників проекту Олександр Синенко у Facebook, баржа з кавунами вирушає Дніпром з Херсона до Києва п'ятий рік поспіль.

"Баржа 2021. Завтра (13 серпня) п'ятий рік поспіль відправляємо баржу з кавунами", - написав він.

Кавуни виростили в селі Чулаківка Скадовського району Херсонської області. Зазвичай баржа проводить в дорозі кілька днів, розвантажується в Переяславі, звідки кавуни перевозять до Києва і розпродають через мережу магазинів Сільпо.

читайте такожСезон кавунів стартував: безпеку ягід у Києві перевірили в лабораторіїЯк повідомляв Главред, експерти радять при покупці кавуна звернути увагу на його зовнішній вигляд. Зокрема, наявність білої або жовтої плями вказує на те, що ягода самостійно визрівала на сонці.

Якщо таких плям дві або більше, то це означає, що кавун спеціально переміщали і могли додавати більше добрив, які прискорюють зростання плоду. Такий кавун без спеціальної перевірки на вміст нітратів краще не купувати.