Саакашвілі зізнався, що створив нову сім'ю з нардепом від Слуги народу

Єлизавета Ясько та Михайло Саакашвілі / скріншот

Народна депутат від Слуги народу Єлизавета Ясько заявила про те, що вона перебуває у відносинах із затриманим у Грузії екс-президентом Михайлом Саакашвілі.

У своєму Facebook вона опублікувала відео, на якому Саакашвілі відверто розповів про їхні стосунки.

"Ми записали це відео до від'їзду Михайла до Грузії. Про те, що ми разом. Про те, що любимо один одного і підтримуємо. Любов і боротьба за свою державу - це благородна справа! І я підтримую його боротьбу. Бо тільки справжні борці з таким великим серцем і любов'ю до своєї держави можуть змінити світ! Тільки такі, як Міша, готові ризикувати за свою Батьківщину. Я його повністю підтримую. Тому вчинила б так само за Україну", - розповіла український нардп.

Вона також звернулася до Міністерства закордонних справ України, Офісу президента, Посольства України в Грузії, постійних представництв України при ООН і Раді Європи, посольств США в Києві і Тбілісі, а також особисто до Володимира Зеленського і Дениса Шмигаля з проханням захистити Саакашвілі як громадянина України.

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"Люблю", - завершила послання молода депутат.

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Додаймо, що слова підтримки на адресу Саакашвілі написала в Facebook його дружина 52-річна громадянка Нідерландів Сандра Рулофс, у шлюбі з якою у нього двоє синів - 16-річний Ніколоз і 21-річний Едуард.

За словами Рулофс, Саакашвілі "переможець", адже він виконав обіцянку і повернувся, проїхався по всій країні, показавши"справжнє обличчя уряду і системи".

Зазначимо, що різниця у віці між Саакашвілі і Ясько становить 22 роки.

Раніше повідомлялося про те, що пара жила разом з середини літа в селищі Лісники під Києвом. Перше спільні знімки Ясько і Саакашвілі почали з'являтися в Мережі в червні 2020 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про те, що колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий і доставлений у в'язницю.

За його даними,"в даний час колишній президент знаходиться в пенітенціарній установі".

Повернення Саакашвілі в Грузію:

Вранці Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі.

"Вітаю Вас з Батумі і закликаю всіх йти 2 жовтня на місцеві вибори. Ми обов'язково переможемо і будемо святкувати перемогу", - заявив він.