У Харкові конфлікт водіїв закінчився стріляниною

Водії поводилися неадекватно / НПУ

У неділю, 5 вересня, в Харкові сталася стрілянина. Двоє водіїв посварилися прямо на дорозі і взялися за зброю.

Як повідомили в пресслужбі ГУ НПУ в Харківській області, конфлікт стався на проспекті Любові Малої вранці, близько 09:25. На дорозі конфліктували між собою двоє водіїв. Раптово 61-річний чоловік дістав ліхтарик-шокер і кілька разів вдарив свого опонента.

Очевидцями інциденту стали 58-річна дружина водія і 39-річний син іншого власника авто. Останній не витримав і втрутився в конфлікт, вистріливши з травматичного пістолета з гумовими кулями. При

цьому, сам же відразу надав допомогу потерпілому.

Інформація про подію внесена в єдиний облік інформаційної системи МВС. З'ясуванням деталей інциденту займаються фахівці.

Нагадаємо, 5 серпня у Києві біля готелю "Президент" стався кричущий інцидент. Таксист побив двох пасажирок, які приїхали в Україну з Італії. Причому, це сталося після того, як жінки розплатилися з водієм.

Також раніше у Києві троє підлітків знущалися з перехожого. Інцидент також стався в Голосіївському районі столиці. Група підлітків знущалася з перехожого, кидаючи в чоловіка каміння і застосовуючи сльозогінний газ.