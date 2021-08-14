Сама вивантажувала інвалідний візок з маршрутки: у Львові викрили "неходячу" жебрачку

"Неходяча" жінка сама виносила інвалідний візок з маршрутки / скріншот

У Львові викрили жебрачку на інвалідному візку, яка просить гроші в центрі міста. Однак виявилося, що жінка може ходити.

У Telegram-каналі PostChat опублікували два відео. На одному з них можна побачити, що з трамвая жінка самостійно виносить інвалідний візок. Згодом очевидці зняли, як вона вже сидить на цій колясці та просить милостиню. Коли перехожі запитали у жінки, чи може вона ходити, вона відповіла, що "ні".

Як повідомляв Главред, мешканці Чернівців помітили на вулицях міста незвичайну жебрачку - жінка прикидається старенькою, хоча насправді їй близько 30 років. Крім того, її рівень доходів, схоже, не такий вже й низький, оскільки вона користується смартфоном iPhone.

Крім того, на Калинівському ринку в Чернівцях викрили шахрая - чоловік робив вигляд, ніби у нього немає ніг, і просив милостиню. Але коли до чоловіка підійшли співробітники Служби фінансового моніторингу та охорони, то ноги моментально "виросли". Шахрай встав, забрав коробку, в якій сидів, і пішов.