Найпопулярніша вакцина: з яким щепленням можна відвідати більше країн світу

Одне з щеплень надає можливість відвідування 140 країн світу / pixabay.com

Українці, які отримали вакцину від коронавірусу AstraZeneca, можуть подорожувати в більш ніж 140 країн світу. При цьому необхідності ПЛР-тесті і самоізоляції немає.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України, посилаючись на рейтинг COVID-вакцин для щеплених, яким відкрито найбільше країн. Даний список склало видання VisaGuide.World.

"AstraZeneca європейського і корейського виробництва визнана в понад 140 країнах світу. AstraZeneca / Covishield індійського виробництва - в 60 країнах", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що препарат проти коронавірусу Comirnaty / Pfizer визнали 125 країн; Moderna - 86 країн; CoronaVac/ Sinovac - 48 країн.

Тим часом, в МОЗ підкреслили, що визнання вакцини ще не дає гарантованого право на в'їзд на територію країни з щепленням. Кожна держава індивідуально встановлює вимоги до перетину своїх кордонів. Причому, вони можуть змінюватися.

Тому на сайті МЗС опубліковані актуальні правила в'їзду в кожну конкретну країну.

Нагадаємо, експерти виявили, що насправді було у вакцині Moderna, якою отримували щеплення японці. Виявилося, що це - нержавіюча сталь. Раніше через невідомі частинки в країні призупинили використання трьох партій цієї вакцини.