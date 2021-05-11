Саміт НАТО в червні: експерт пояснив, чому ПДЧ для України не такий важливий

За словами Піонтковського, наближається завершення переговорів про надання Україні статусу головного союзника США, який не є членом НАТО.
На початку літа в Брюсселі відбудеться саміт НАТО. В Офісі президента України очікують, що українське питання буде на порядку денному. Також на Банковій сподіваються, що в Раді НАТО можуть переглянути рішення про формат проведення саміту Альянсу 14 червня і запросити до участі партнерів, зокрема Україну. Політичний аналітик Андрій Піонтковський спрогнозував, чого очікувати Києву від цього саміту і чи отримає Україна План дій щодо членства в колективному блоці безпеки (ПДЧ).
Піонтковський вважає, що якісь формальні рішення для України на саміті НАТО в червні будуть, передає Obozrevatel. При цьому, за його словами, важливо інше - наближається завершення переговорів про надання Україні статусу головного союзника США, який не є членом НАТО.
"Це значно важливіше, ніж надання ПДЧ. Адже що це таке? Може бути, що за рік, якщо дозволить пан Орбан (Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, - ред.), Макрон (Еммануель Макрон, президент Франції, - ред.) і Меркель (Ангела Меркель, канцлер Німеччини, – ред.), Україну приймуть до НАТО. А їй потрібна військова підтримка не через рік, а завтра. А цей статус дозволяє різко розширити військову співпрацю і постачання озброєнь", - зазначив експерт.
"Це все те ж саме, що і НАТО, крім прямого перекидання американських дивізій. Не думаю, що на це хтось розраховує. Але при такому обсязі військової підтримки та економічно задушливих заходів проти Росії Україна і сама впорається з російською агресією", - додав він.
Піонтковський вважає, що розумні люди в Москві це вже розуміють. Але при цьому, за його словами, повністю виключати військову атаку Путіна не можна.
Інтеграція України в НАТО - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський 6 квітня в ході телефонних переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сказав, що лише приєднання України до Північноатлантичного альянсу допоможе Києву у врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
- Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен 22 квітня стверджував, що на саміті НАТО в червні повинні розглянути питання надання Українській державі ПДЧ.
- 1 травня в Білому домі заявили, що адміністрація Джо Байдена має намір працювати над тим, щоби в України залишалися перспективи для вступу до НАТО.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що одним з питань під час самітів Бухарестської дев'ятки і НАТО буде питання України. За його словами, Європа і світ повинні уважно стежити за ситуацією в Україні на тлі агресії Російської Федерації.
- Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що країни" східного флангу " НАТО повинні консолідувати зусилля для стримування російської агресії.