Саміт НАТО в червні: експерт пояснив, чому ПДЧ для України не такий важливий

Експерт прокоментував шанси України вступити в НАТО / УНІАН

На початку літа в Брюсселі відбудеться саміт НАТО. В Офісі президента України очікують, що українське питання буде на порядку денному. Також на Банковій сподіваються, що в Раді НАТО можуть переглянути рішення про формат проведення саміту Альянсу 14 червня і запросити до участі партнерів, зокрема Україну. Політичний аналітик Андрій Піонтковський спрогнозував, чого очікувати Києву від цього саміту і чи отримає Україна План дій щодо членства в колективному блоці безпеки (ПДЧ).

Піонтковський вважає, що якісь формальні рішення для України на саміті НАТО в червні будуть, передає Obozrevatel. При цьому, за його словами, важливо інше - наближається завершення переговорів про надання Україні статусу головного союзника США, який не є членом НАТО.

"Це значно важливіше, ніж надання ПДЧ. Адже що це таке? Може бути, що за рік, якщо дозволить пан Орбан (Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, - ред.), Макрон (Еммануель Макрон, президент Франції, - ред.) і Меркель (Ангела Меркель, канцлер Німеччини, – ред.), Україну приймуть до НАТО. А їй потрібна військова підтримка не через рік, а завтра. А цей статус дозволяє різко розширити військову співпрацю і постачання озброєнь", - зазначив експерт.

"Це все те ж саме, що і НАТО, крім прямого перекидання американських дивізій. Не думаю, що на це хтось розраховує. Але при такому обсязі військової підтримки та економічно задушливих заходів проти Росії Україна і сама впорається з російською агресією", - додав він.

Піонтковський вважає, що розумні люди в Москві це вже розуміють. Але при цьому, за його словами, повністю виключати військову атаку Путіна не можна.

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