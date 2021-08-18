Літак Міноборони України вилетів до Афганістану для евакуації українців

У МЗС працюють над безпечною евакуацією українців з Афганістану / Reuters

Україна відправила літак Міноборони до Афганістану для евакуації понад 150 українців, а також членів їх сімей та іноземних громадян. Українські дипломати вирішують три ключові завдання, які потрібно виконати для відправки людей. Одна з головних цілей - отримання дозволу на зліт і безпечний виліт українського літака з території афганської держави. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

У коментарі Інтерфакс-Україна він розповів про те, що понад 150 українців, члени їх сімей та іноземні громадяни повідомили про бажання залишити територію Афганістану. Київ вже відправив за ними літак. Українська держава працює над створенням умов, які посприяють безпечній евакуації.

"Відпрацьовуємо два плани: вивезення громадян на літаку, який вже знаходиться в аеропорту Кабула, і евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів сьогодні з Києва", - зазначив Ніколенко.

За його словами, наразі МЗС вирішує три ключові завдання щодо евакуації людей з Афганістану. Перше - отримання безпечного коридору для доступу в аеропорт. Ситуація в аеропорту залишається непростою: частина аеропорту наразі закрита, інша частина під контролем іноземних військ. На під'їздах до аеропорту розміщені блокпости.

Другим завданням є безпечна посадка людей на прибувший літак і технічна підготовка лайнера.

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"Всі ми бачили кадри в новинах, який натовп зібрався в аеропорту Кабула, як люди намагаються зачепитися хоч за якусь можливість потрапити у літаки; відбулася також дисфункція обслуговуючих компаній, перш за все для заправки пального", - сказав спікер.

Третє завдання полягає у тому, щоб вдалося отримати схвалення на зліт і безпечний виліт літака з території афганської держави.

"Евакуація почнеться, як тільки будуть вирішені ці питання. Ми сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом", - додав Ніколенко.читайте такожЗахоплення талібами Афганістану і здивування Заходу: Данілов розповів, про що попереджали в Україні

Крім того, він також нагадав про те, що глава дипломатичного відомства Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з одним з 12 українців, які разом з іншими іноземцями знаходяться на військовій базі неподалік від Кабула.

За його словами, загроз життю і здоров'ю людей, які залишилися на колишній американській військовій базі, наразі немає. МЗС продовжує залишатися з ними на зв'язку і працює над питанням розблокування бази та евакуації українців.

"Громадяни запевнили, що негайної загрози їхньому життю та здоров'ю немає. Їх стан задовільний. Вони можуть вільно пересуватися базою. Наше посольство підтримує з ними регулярний зв'язок, взаємодіє з причетними сторонами для розблокування бази та евакуації. Група також має альтернативний варіант допомоги від роботодавця", - підкреслив Олег Ніколенко.

Українські військові на колишніх базах США у Кабулі