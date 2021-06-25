Літак Мрія в Британії "здув" паркан із глядачами

Літак Мрія зніс паркан / УНІАН

Біля британської авіабази Брайз-Нортон сталася НП - український транспортний літак Мрія здув потоками повітря паркан, звідки люди спостерігали за зльотом Ан-225, пише Європейська правда.

Український літак щойно повернувся до виконання рейсів після ремонту. За декілька днів до Британії мрія побувала в Кабулі, а потім - в Карачі, звідки доставила три вертольоти британських ВПС.

Фотографи скупчилися за огорожею, щоб зняти зліт Мрії, проте паркан не витримав потужності двигунів найбільшого в світі літака.

Серед діалогів очевидців прозвучало "потрібно вислати росіянам рахунок за це". Це викликало обурення у користувачів, які під опублікованим роликом в YouTube присоромили коментатора за те, що він не знає, що це український літак.

RAF Brize Norton - найбільша база Королівських ВПС Великобританії.

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Раніше Главред писав про те, що в в Київській області біля села Гоголів впав літак. У результаті інциденту двоє осіб отримали травми.

Про падіння літака повідомили поліції близько 14: 00. На місце події виїхали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Броварського відділу поліції, рятувальники та медики.

Встановлено, що в результаті падіння дві людини отримали травми — пілот і інструктор. Їх швидка доставила до лікарні для надання медичної допомоги.