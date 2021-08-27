Літак із Зеленським на борту не зміг приземлитися у Молдові: що трапилося

Зеленський їхав на святкування Дня Незалежності Молодови / Фото president.gov.ua

Літак президента України Володимира Зеленського не зміг приземлитися в Молдові, де сьогодні святкується 30-річчя незалежності. Президентський борт не зміг сісти через складні погодні умови, над Кишиневом - густий туман.

Літак із Зеленським на борту був змушений попрямувати до Одеси. Там президентський Airbus A319 здійснив посадку, передає Думская.

До слова, не зміг поки що потрапити на святкування в Молдові і глава Румунії — станом на 11:30 його літак стоїть в аеропорту Бухареста.

Святкові заходи в Молдові перенесли на годину. Тим часом, президенти Молдови та Польщі - Майя Санду і Анджей Дуда - вже поклали квіти до пам'ятника середньовічному молдавському господареві Стефану Великому. Лілери держав не стали чекати на гостей, які спізнюються.

Як відомо, в Молдові Володимир Зеленський повинен взяти участь в урочистостях, присвячених 30-річчю незалежності Республіки. Після цього планувалася зустріч глав Польщі, Румунії, Молдови та України.

24 серпня Україна також святкувала 30-річчя Незалежності. Як проходив військовий парад, можна почитати тут. Крім того, з'явилося повне відео концерту на Олімпійському на День Незалежності.