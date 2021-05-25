Самопідпал заради відео в соцмережі: з'явилися подробиці про здоров'я хлопчика в Дніпрі

З'явилися подробиці про здоров'я хлопчика в Дніпрі / pixabay

Стан 12-річного хлопчика, який у Дніпрі підпалив себе, щоб зняти епічне відео для соціальних мереж, залишається дуже важким. Близько 40 відсотків його шкіри покриті надважкими опіками.

Кілька операцій лікарі вже провели. При цьому на постраждалу дитину очікує ще чимало операцій, йдеться у випуску ТСН.Ранок.

Стан школяра вдалося стабілізувати - однак медики поки не дають прогнозів. Хлопчика довелося ввести в медикаментозну кому і підключити до апарату штучного дихання.

"Загроза життю поки зберігається. І буде зберігатися протягом декількох місяців. Всі опіки полум'ям, всі дуже глибокі", - повідомив завідувач реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Сергій Єгоров.