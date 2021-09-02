"Найбільш виховані таргани": у Мережі з'явилися жахливі фото з гуртожитків великого київського вишу

У мережі з'явилися моторошні фото з гуртожитків великого київського вишу / соцмережі

Студенти гуртожитку № 11 (вулиця Ніжинська, №29Д) Національного авіаційного університету в Києві поскаржилися на вкрай погані побутові умови проживання в будівлі.

На знімках, які вони виклали в Мережу, видно, що душові та вбиральні практично в аварійному стані. І давно потребують ремонту.

У коментарях до локації на GoogleMaps Рівне про це і пишуть: "Гуртожиток давно потребує ремонту", "Найбільш виховані таргани", "Непридатний для життя". Також жителі додають, що "будь-яка будівля з Silent Hill (легендарної серії горор-ігор) буде більш придатним для проживання, ніж це".

Адміністрація університету у відповідь запевнила громадськість, що фото старі і в гуртожитку ведуться ремонтні роботи. Але студенти, які заселилися в кімнати на навчальний рік 2021/2022, відправили свіжі знімки – на яких видно, що ремонту не було.

Керівник студентської ради вишу каже, що гуртожиток було відремонтовано в цілому, а в поганому стані залишаються тільки 10%. А незадоволені - студенти, які погано вчаться або незадоволені переселенням.

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